Balenciaga, Diesel en Fendi zakken flink in Lyst Index

Verschillende grote modemerken maakten in het vierde kwartaal een vrije val op de Lyst Index, de ranglijst van populaire modemerken die wordt samengesteld door modezoekmachine Lyst.

Balenciaga zakte van plek vier naar plek elf op de lijst. Het modehuis maakte dan ook een roerig kwartaal door: het verbrak in oktober de samenwerking met Kanye West, ook bekend als Ye, na stevige controverse rond de rapper en ontwerper. In november veroorzaakte Balenciaga opnieuw ophef, dit keer met campagnebeelden waarop kinderen waren afgebeeld met teddyberen in SM-kleding. In een tweede campagne, geschoten in een kantoorruimte, werden tussen rondslingerend papierwerk documenten gespot die verwijzen naar een rechtszaak over kinderpornografie.

Ook Diesel en Fendi gleden omlaag. Diesel steeg in de eerste helft van het jaar nog sterk op de Lyst Index: in 2021 was het nog helemaal niet op de lijst te vinden. Dat succes was onder meer te danken aan de spraakmakende collecties van creatief directeur Glenn Martens. Inmiddels lijkt de hype echter grotendeels overgewaaid. Bij Fendi was het rustig, buiten het overlijden van Fendi-telg Franca Fendi in oktober. Franca Fendi was samen met haar vier zussen Carla, Anna, Paola en Aida verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitbreiding van het modehuis.

De grote stijgers van het seizoen waren onder meer Moncler, Bottega Veneta en Loewe. Moncler, dat van plek zeventien naar plek drie ging, lanceerde in het vierde kwartaal een eerste reeks NFT’s en kondigde aan het volgende samenwerkingsproject te presenteren tijdens London Fashion Week. Bottega Veneta en Loewe stegen respectievelijk met vijf en zeven plaatsen.