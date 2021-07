Balenciaga keert na 53 jaar terug naar couture

Cristóbal Balenciaga was een van de meesters van de haute couture met een ongeëvenaarde techniek in het maken van patronen en snijden. Hij pionierde met nieuwe vormen die nog nooit eerder in de damesmode waren gezien en werd zeer bewonderd door zijn tijdgenoten. Zelfs Christian Dior zei ooit: "Haute Couture is als een orkest waarvan Balenciaga de dirigent is. Wij andere couturiers zijn de muzikanten en wij volgen de richting die hij aangeeft."

De huidige artistiek directeur Demna (hij liet onlangs zijn achternaam Gvasalia vallen, red.) van Balenciaga heeft dus nogal wat waar te maken nu het merk voor het eerst in 53 jaar is teruggekeerd naar haute couture.

Balenciaga's schone lei

Als een tabula rasa (het idee dat mensen als onbeschreven blad worden geboren, red.) veegde Balenciaga zijn Instagram-feed schoon in de aanloop naar de show, alsof elk geluid en elk draadje dat niet op zijn plaats was en kon afleiden van het belang van de collectie, een show die twee keer was uitgesteld vanwege de pandemie, verwijderd moest worden.

Twee seizoenen lang was er een opmerkelijk gat in de haute couture kalender, waardoor de verwachtingen hooggespannen waren voor de hottest ticket in town. Die show was gisteren, met 63 looks. De show opende met een zwart een-knoops pak met trompe-l'œil manchetten en sloten met een bruidsjurk met lange sleep, uitgevoerd in ivoorkleurig wol-zijde.

Het pak en de japon waren natuurlijk geen prêt-à-porter, het was vakmanschap in zijn puurste vorm. In een verklaring zei Demna: "Couture staat boven trends, mode en industriële confectie. Het is een tijdloze en pure expressie van ambacht en de architectuur van het silhouet dat een drager het hoogtepunt van elegantie en verfijning biedt.

De gedurfde architectonische vormen van Cristóbal Balenciaga zijn altijd een inspiratie geweest voor Demna's ontwerpen, maar niet eerder zo duidelijk als in dit couture debuut. De volumineuze snit van de kleding, de vorm van het swingback jasje van een rokkostuum, zelfs de radicale zakjurk die oorspronkelijk in 1957 debuteerde, vond zijn weg terug in Demna's ontwerpen.

Details zoals onyx knopen op smokingjasjes zijn gemakkelijk te missen wanneer je online door afbeeldingen scrollt. Of dat Japanse zelfkant denim is afgemaakt met verzilverde sluitingen. Maar opnieuw was het de gedurfde vorm die het meest inspireerde, zoals een gewatteerde stola gedrapeerd over een geborduurde zijden blouse of een kanariegele badjas van microgesneden leer met zijden kasjmier en fleece voering. Haute couture overstijgt alles.

Slechts één trainingspak haalde de collectie en dat was dan ook de zwakste schakel in een show waar oversized streetwear een ondergeschikte rol speelde ten opzichte van de sculpturale vormen van mode.

Wat blijkt is dat deze collectie niet alleen de eerste uitstap naar couture is voor Demna Gvasalia, maar ook voor moederbedrijf Kering. Geen enkel ander merk in het portfolio van de Franse luxegroep heeft zich gewaagd aan het hoogste echelon van de mode. In een interview met WWD, zei Kering voorzitter en CEO François-Henri Pinault dat het modehuis van Balenciaga "zijn volledige potentieel nog lang niet heeft bereikt". Kijkend naar deze collectie, zou hij wel eens gelijk kunnen hebben.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.