Balenciaga stoot Gucci van de troon als meest populair merk

Na meerdere seizoenen aan de top, moet Gucci het nu echt met de tweede plaats doen in de Lyst Index voor meest populaire merken.

Balenciaga is van de zesde naar de eerste plek geschoven in drie maanden tijd, zo blijkt uit de index.

Balenciaga prijkt bovenaan de lijst dankzij de terugkeer naar haute couture. Het modehuis was 53 jaar afwezig in de couture-wereld, tot nu. Daarnaast lanceerde het merk een samenwerking met game Fortnite en werkte het met Ye West voor de lancering van zijn album Donda. Ook werden diverse beroemdheden zoals Rihanna en Kim Kardashian gespot in het merk tijdens het Met Gala dat dit jaar in het najaar plaatsvond. Na het evenement schoot het aantal zoekopdrachten met 505 procent omhoog, aldus zoekmachine Lyst in de index.

Gucci van troon gestoten als populairste merk in Lyst Index

Opvallende bewegingen in de rest van de Lyst Index zijn de verschuiving van Nike die met drie plaatsen daalt naar de zesde positie. Moncler verschuift vier plaatsen van zeven naar elf. Onder de opvallende stijgers vallen Fendi, Versace, Dolce & Gabbana en Valentino.

“Nu we de laatste en meest commercieel belangrijke periode van het jaar ingaan, hopen merken dat consumenten kiezen voor een ‘revenge’ feestdagen periode met hogere uitgaven, waarbij het aandeel van luxegoederen in de portemonnee niet daalt door uitgaven aan reizen of ervaringen. Ondanks de aanhoudende onzekerheid in de wereld zien de signalen voor de sector er veelbelovend uit,” aldus de Lyst Index voor het derde kwartaal.