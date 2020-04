Balinees slippermerk Indosole breidt uit naar Europa

Op vakantie naar Bali zal de komende tijd misschien nog niet mogelijk zijn, maar een stukje Bali komt in mei in ieder geval wel naar Europa. Balinees slippermerk Indosole breidt namelijk uit naar Europa, zo meldt het merk aan FashionUnited.

Indosole is op dit moment al verkrijgbaar in 25 landen wereldwijd waaronder een groot deel van Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de Verenigde Staten. De uitbreiding naar Europa was een natuurlijke vervolgstap, maar is ook belangrijk voor de missie van het merk. Het merk gebruikt namelijk oude autobanden om de zolen van de slippers en schoenen te maken. Het doel is om uiteindelijk 1 miljoen autobanden een nieuw leven te geven en op deze manier uit het milieu te houden. Hoe groter de schaal van het merk, hoe eerder dit doel bereikt kan worden. Indosole wil met het merk ook het bewustzijn creëren dat men met een kleine actie al iets goeds kan doen.

Slippermerk Indosole rolt uit in Nederland en België

De oprichter van Indosole, Kyle Parsons, was tijdens zijn reis op Bali in 2004 op zoek naar slippers omdat de zijne stuk waren gegaan. Daar kwam hij een lokale winkel tegen die slippers maakten van oude autobanden. Hij leerde over het vervuilingsprobleem achter de autobanden in Indonesië (ze worden veelal verbrand en verspreiden zo ziektes en brengen milieuschade aan) en besloot in 2009 Indosole op te zetten om het probleem aan te pakken. Het bedrijf werkt nog steeds samen met de gemeenschap in Indonesië die de slippers met de hand maken.

In Nederland gaat Indosole in mei van start bij onder andere Omoda, Van den Assem, Shuz, Bloom Fashion Laren, Behind The Pines Orangebag.nl en Beversport. Hoewel het assortiment van Indosole naast de traditionele slippers ook instappers en zelfs kleding bevat, zal het merk in Europa alleen slippers gaan verkopen.

Beeld: Indosole