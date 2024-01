BALR. presenteert een frisse herfst/wintercollectie op Pitti Uomo

BALR., het premium lifestyle merk, onthult met veel plezier zijn herfst/wintercollectie voor 2024 op Pitti Uomo, de belangrijkste wereldwijde modebeurs voor mannen. De geshowde collectie belichaamt de BALR. ethos en biedt een mix van stijl, comfort en lifestyle.

Onze merkfilosofie - het leven van een BALR. - is volledig tot leven gekomen met de FW24-collectie. Het assortiment is zo opgebouwd dat het drie fases in een dag ondersteunt: beginnend met een workout in de sportschool, gevolgd door reizen of loungen en eindigend in een club of op de rode loper''.

Het leven van een BALR.

BALR. heeft zijn collectie uitgebreid met een volledige dag uit het leven van een BALR. Te beginnen met een cruciaal aspect in het leven van elke (aspirant) BALR.: de sportschool. De introductie van 'XI' zorgt voor een formeel tintje dat geschikt is voor een chic diner of een rode loper evenement. De kern van de collectie bestaat uit een divers aanbod van BALR.'s nieuwste kledingstukken, met verhoogde stoffen en nieuwe categorieën, die een meer verfijnde collectie presenteren. Over het geheel genomen presenteert de FW24-collectie een luxueuze reeks garderobe benodigdheden. Alles in sync met het publiek.

Vernieuwde strategie

De lancering van de herfst/wintercollectie 2024 past in de vernieuwde strategie van BALR. Een recente mijlpaal is de vernieuwde website, die fungeert als het uitstalraam van het merk om consumenten te inspireren en hen onder te dompelen in het traject dat BALR. aflegt. Terwijl de digitale aanwezigheid van BALR. een sterk punt blijft, heeft het merk zich de afgelopen jaren ontwikkeld en geïnvesteerd in marketing voor de groothandel, detailhandel en detailhandel. Een experimenteel handelsmarketing initiatief in Duitsland, ter ondersteuning van de campagne met Borussia Dortmund-spits Sébastien Haller, biedt een vooruitblik op toekomstige inspanningen. Bovendien streeft het merk naar uitbreiding van fysieke winkels door middel van partnerschappen, waarbij de eerste winkel in de zomer van 2023 wordt geopend.

Beschikbaarheid

De FW24-collectie wordt getoond tijdens Pitti Uomo van 9 tot 12 januari in Florence, Italië. De eerste collectie drop staat gepland voor juli 2024.

Over BALR.

BALR. is een premium lifestyle merk dat bekend staat om zijn streetwear kleding, reiskleding en schoenen voor mannen. Het merk is gevestigd in Amsterdam en is gespecialiseerd in op voetbal geïnspireerde mode, die een kenmerkende levensstijl belichaamt. BALR. streeft ernaar om grootsheid te inspireren en is gericht op een jong en ambitieus publiek.

BALR. maakt deel uit van de Juramy-groep, samen met social brand agency Wannahaves en de grootste voetbal community ter wereld, 433. Met meer dan 100 miljoen volgers op platforms als Instagram, TikTok en de 433 App wil 433 een positieve impact hebben op de wereld door middel van voetbal. Samenwerkingsverbanden met merken als Activision, PUMA, Accor Hotels en competities als Bundesliga, LaLiga en MLS onderstrepen de wereldwijde invloed van 433.