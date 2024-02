BALR. SS24 collectie: Een Q&A met mede-oprichter Demy de Zeeuw

In een recent interview met FashionUnited deelt Demy de Zeeuw, mede-oprichter van BALR., de inspiratie achter de SS24-collectie. Geïnspireerd door de luxe lifestyle van professionele voetballers, verkent deze collectie de synergie tussen sport en mode. De Zeeuw benadrukt hoe de collectie de essentie van het merk vastlegt en een brug slaat tussen atletische prestaties en modieuze elegantie, waarmee BALR. de standaard zet in lifestylemode.

Kun je iets vertellen over de inspiratie achter de SS24-collectie van BALR.?

Met de SS24-collectie gaan we echt weer terug naar de essentie van het merk. Deze collectie is geïnspireerd op en gebaseerd op de levensstijl van professionele voetballers, waarbij we drie belangrijke momenten in het leven van een speler hebben onderzocht. De Athletics-lijn biedt ondersteuning in de sportschool, gevolgd door comfortabelere kleding voor reizen of ontspanning. Met onze XI-lijn introduceren we verfijnde items die uitstekend geschikt zijn voor diners of feesten.

Hoe zou je het thema van de SS24-collectie omschrijven?

Het eye-catching thema van de SS24-collectie, 'The Game of the Gods', is een ode aan de mythische status van voetbal en de sterren op het veld. Onze collecties zijn een ode hieraan en dit is ook de reden dat we de campagne geschoten hebben met Dennis Bergkamp, ongetwijfeld een van de meest legendarische voetballers aller tijden.

Welke nieuwe innovaties kunnen we verwachten in de SS24-collectie in vergelijking met eerdere collecties?

Dankzij ons vernieuwde designteam hebben we een volwassen, gebalanceerde collectie gecreëerd, waarbij een nieuwe kijk op functionaliteit en kwaliteit in de details centraal staat. Functionaliteit gaat voor mij verder dan outerwear en micro-stretch ripstop fabrics, maar juist het feit dat we smart looks hebben ontworpen die net zo comfortabel zijn als een joggingpak.

BALR. staat bekend om zijn unieke benadering van mode en lifestyle. Hoe weerspiegelt de SS24-collectie deze filosofie?

BALR. heeft altijd de lifestyle van een voetballer weerspiegeld, een unieke benadering in de wereld van mode en lifestyle. Voetbal is de grootste sport ter wereld, en miljoenen jongeren wereldwijd dromen van en adoreren het leven van hun helden. Toch zijn er slechts een handjevol merken die op dit vlak een rol spelen in de modewereld. De laatste jaren is duidelijk geworden dat voetbal en mode onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, en dat hebben we, naar mijn mening, uitstekend vastgelegd in de SS24-collectie.

Kun je een bijzonder stuk uit de SS24-collectie uitlichten en vertellen wat het zo speciaal maakt?

Het item dat er echt uitspringt is het 'The Game of the Gods Bomber jacket. De bomber is echt een tijdloze jas en deze variant met ‘The Game of the Gods’-print op de achterkant is mijn favoriet. De combinatie van de print met de raised embroidery geeft dit item een krachtige uitstraling.

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor BALR., en op welke manieren is dit aspect geïntegreerd in de SS24-collectie?

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in ons ontwerpproces. Daarom investeren we in het ontwikkelen van producten die een lange levensduur hebben. ‘Buy less, but better.’ We streven ernaar ook in onze verzendprocessen een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Een voorbeeld hiervan is het vervangen van onze verzenddozen door een reversible tote bag, die je gewoon kan blijven gebruiken.

Hoe ziet het creatieve proces eruit bij het samenstellen van een nieuwe collectie zoals de SS24?

Ons creatieve proces is heel breed, variërend van brainstormsessies tot citytrips en het verkennen van social media. In samenwerking met ons team stellen we de hoofdrichting en subthema's vast, waarop we vervolgens het line-plan en de gehele collectie baseren.

Op welke manieren denk je dat de SS24-collectie invloed zal hebben op de huidige modetrends?

Ons doel is niet per se om hier invloed op uit te oefenen, iets wat slechts voor een beperkt aantal merken is weggelegd. Onze modetrends zijn geïnspireerd op de lifestyle van voetbalspelers. Zij zijn het die deze trends bepalen en uitdragen. Zij zitten front row bij grote modeshows en zijn de toonaangevende mode-influencers van vandaag.

Tot slot, wat hoop je dat klanten voelen of ervaren wanneer ze de items uit de SS24-collectie dragen?

Ik hoop iemand die BALR. kleding draagt een stukje te laten ervaren van ‘the life of a BALR.’