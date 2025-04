Barcelona Bridal Fashion Week viert de punkromantische erfenis van Vivienne Westwood

De Britse firma Vivienne Westwood, internationale gast van deze editie, nam het stokje over van giganten als Giambattista Valli, Viktor&Rolf en Elie Saab. Tijdens de Barcelona Bridal Night, een van de meest opvallende evenementen van de Barcelona Bridal Fashion Week 2025, die van 23 tot en met 27 april in Barcelona plaatsvindt, trok het merk alle aandacht.

De modeshow, die plaatsvond in het historische Claustro van de Universiteit van Barcelona, betekende het debuut van het merk met een collectie die volledig aan bruidsmode gewijd is. Het voorstel, bestaande uit 30 looks, was een eerbetoon aan de nalatenschap en de rebelse geest van de oprichtster, die in 2022 overleed, nu geherinterpreteerd onder een nieuwe, eigentijdse verfijning.

Vivienne Westwood op Barcelona Bridal Fashion Week. Credits: Barcelona Bridal Fashion Week.

Sindsdien is Andreas Kronthaler – de echtgenoot en nauwe medewerker van Westwood – de creatief directeur van het huis, samen met Brigitte Stepputtis, verantwoordelijk voor het ontwerp van Haute Couture en de bridal-lijn.

Nieuwe silhouetten, punkdetails en een bruid zonder concessies

Trouw aan het DNA van het merk, wordt het voorstel gekenmerkt door een herinterpretatie van traditionele silhouetten door middel van experimentele coupes, gestructureerde korsetterie, afneembare lagen en handgemaakte borduursels. De punkesthetiek en het traditionele Britse design kwamen samen in een visueel verhaal dat bruidsmode claimt als een ruimte voor zelfexpressie, los van het protocol.

Op een catwalk die gedomineerd werd door een monochroom palet met wit als hoofdrolspeler – maar zonder angst om donkere tinten of roze details te introduceren – volgden jurken met extreme volumes, asymmetrische coupes, sculpturale draperieën en suggestieve transparanties elkaar op.

Van minijurken met sluiers tot broekpakken, de collectie omarmde een gecontroleerde theatraliteit, tussen barok en oneerbiedigheid in, en sloot de show af met een popknipoog: een T-shirt van de Simpsons.

Vivienne Westwood heeft gespecialiseerde bruidsmodeboetieks in belangrijke steden, zoals Londen, Parijs, Milaan, New York en Los Angeles.