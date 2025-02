'Barrel Leg'-trend: Volume als statement

De mode is constant in beweging – en met de 'barrel leg'-fit draait ze momenteel op volle toeren. Dit markante jeans-silhouet zet in op slimme proporties, een volumineus been dat toeloopt naar de enkel, en een hoge taille die een flatterende vorm creëert. Geïnspireerd door ballon- en O-shape-designs brengt deze look een frisse wind in de denimwereld en opent het nieuwe stylingmogelijkheden, van casual tot edgy.

Waarom is 'barrel leg' zo trendy?

Losjes, veelzijdig, modern – de 'barrel leg'-fit combineert wijdte met een vrouwelijk silhouet en past daarmee perfect in de tijdgeest. Terwijl skinny- en straight-leg-modellen nog steeds populair zijn, kiezen steeds meer modeliefhebbers voor comfortabelere pasvormen die spelen met nieuwe volumeverhoudingen en zorgen voor een coole, zelfverzekerde look.

‘94SARINA’-jeans met bijpassende ‘94ALA JACKET’. Credits: GANG

Of het nu gaat om trendbewuste fashionista's die houden van oversized looks, of om klanten die een moderne, maar ingetogen stijl prefereren – deze fit is een waar styling-kameleon. Losjes op de heup gedragen, met sneakers en een denimjasje? Ideaal voor een relaxte streetstyle. Wie het liever wat eleganter houdt, kiest voor een hoge taille, gecombineerd met hakken en een blazer-blouson of een vest, om een verfijnde en vrouwelijke outfit te creëren.

GANGs interpretatie van de trend

Het denimmerk GANG, bekend om de combinatie van Italiaanse flair en Duitse precisie, loopt ook met de 'barrel leg'-fit voorop. Hun designs balanceren vakkundig tussen volume en structuur – een wijde pasvorm bij de heupen en dijen zorgt voor comfort, terwijl het smal toelopende been het silhouet definieert en een moderne, elegante lijn creëert. De verkorte lengte past bij verschillende schoenmodellen en benadrukt de veelzijdigheid van de pasvorm.

‘94ALINE’-model. Credits: GANG

De modellen '94SARINA' en '94ALINE' belichamen de trend bij uitstek, terwijl '94IDA' en '94VIA' ingetogenere varianten bieden. Yvonne Weitl, Head of Design bij GANG, vat het perfect samen: "Superlosjes en toch vrouwelijk" – precies die mix maakt deze pasvorm zo aantrekkelijk.

Materialen en wassingen

De keuze van het juiste materiaal speelt een cruciale rol bij het ontwerp van 'barrel leg'-jeans. GANG kiest voor een mix van robuuste, open denimkwaliteit met een zachte, rigide textuur en elastische stretchmaterialen voor extra comfort. Zo ontstaan jeans die zowel authentiek en stevig als flexibel zijn. Van cleane tot vintage-geïnspireerde wassingen – elke variant benadrukt de moderne draagbaarheid van deze fit en zorgt ervoor dat de jeans net zo goed aanvoelt als hij eruitziet.

‘94ODINA’-denim met streep en zwarte waistcoat. Credits: GANG

Conclusie: Durf te kiezen voor een nieuw silhouet!

De groeiende vraag spreekt voor zich: de 'barrel leg'-fit is veel meer dan een kortstondige trend – hij heeft de potentie om zich permanent te vestigen in de denimwereld – zowel op de catwalk als in het dagelijks leven. GANG bewijst hoe veelzijdig en expressief deze pasvorm is en ziet hem als een langetermijnpijler van de collectie, die door creatieve nieuwe interpretaties altijd actueel blijft. Wie durft, brengt met de 'barrel leg' gegarandeerd stijl en zelfvertrouwen in de look!