BARTS blaast vintage stoffen nieuw leven in

Versleten spijkerbroeken worden gerecycled in plaats van als afval op de vuilstort te belanden

‘’We zijn ons bewust van het feit dat we opereren in een bedrijf met een enorme impact op ons milieu. Daarom proberen we elk onderdeel van ons proces met een duurzame mindset te benaderen en proberen we elke dag nieuwe ideeën en mogelijkheden te verkennen. Dat is ook precies waarom we bij het maken van onze collecties technieken gebruiken zoals recycling en gebruik maken van low-impact materialen.

In onze nieuwste collectie (winter ‘22/’23) blazen we vintage stoffen nieuw leven in door accessoires te maken die zijn gemaakt van ‘post-consumer’ gerecyclede denimgarens. Versleten spijkerbroeken worden gerecycled in plaats van als afval op de vuilstort te belanden. De gerecyclede garens worden gemaakt met heel weinig water en er worden geen kleurstoffen of chemicaliën gebruikt in het productieproces. Het gehele productieproces is Global Re¬cycled Standard (GRS) gecertificeerd."

Beeld: BARTS, collectie FW22, eigendom van het merk.

