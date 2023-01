BARTS FW23/24 Kids

Bij BARTS hebben wij het buitenleven hoog in het vaandel staan. Om die reden willen we kinderen dan ook graag zo vroeg mogelijk inspireren om erop uit te trekken en te ontdekken. Deze collectie helpt onze kids niet alleen om de wereld om hen heen, maar ook hun eigen stijl te ontdekken. Met natuurlijke patronen en kleuren maken we de stap naar de natuur zo klein mogelijk.

Beeld: BARTS

Focus op plezier

De collectie staat bol van vrolijke en kleurrijke designs. Beanies met een leuk monsterdesign, handschoenen met figuurtjes op de vingers en kleurencombinaties die de meest grijze dagen een stuk levendiger maken. Met de accessoires van BARTS verkent ieder kind de wereld met een glimlach op het gezicht.

Beeld: BARTS

Een vleugje vintage

Soms is het goed om terug te kijken naar het verleden en hiervan te leren. Zo dachten onze designers er ook over toen zij onze nieuwe Kids collectie aan het ontwerpen waren. Door te kijken naar het verleden hebben onze designers met de juiste materialen, kleuren en breisels een scala accessoires ontworpen die de vintage ‘look and feel’ ademen van een aantal decennia geleden. Kwaliteit en comfort gegarandeerd.

Beeld: BARTS

Warme materialen

Voor welk ontwerp je ook kiest, het belangrijkst is natuurlijk het warmhouden van jouw kind. Hier zijn wij ons maar al te goed van bewust en daarom hebben we gebruik gemaakt van de warmste materialen. Hierbij kun je denken aan materialen als faux fur, faux sherling en teddy. Imitatievormen van bont en schapenwol die, naast toffe looks, ook warmte garanderen. Zo gaat ieder kind goed beschermd op pad deze winter.

Beeld: BARTS