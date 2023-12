BARTS FW24/25 Adults

Voor de winter van 2024/2025 lanceert BARTS® een nieuwe collectie winteraccessoires. Een breed scala aan stijlen en kleuren met het overkoepelende thema ‘The time is now!’. De toekomst, het heden en het verleden worden bij elkaar gebracht tot een complete en unieke collectie. Voor BARTS® is het moment nu. Aan de hand van vier verschillende thema’s wordt er een blend gecreëerd van vintage en modern. Het resultaat is een diverse en tijdloze collectie waarmee je jouw eigen stijl en het heden omarmt.

Symbiosis

Stap in een wereld van duurzame elegantie, waar de schoonheid van de natuur en de stijl van BARTS® samenkomen in perfecte harmonie. Deze symbiose komt bij BARTS® terug in de gebruikte materialen maar ook in de natuurlijke designs. Hierbij kun je denken aan materialen uit duurzame bronnen en natuurlijke designs met kleuren als sand, sage en warm taupe. De perfecte samenkomst van stijl en duurzaamheid. Zowel geïnspireerd door, als opgedragen aan de natuur.

Vintage & futuristische stijlen

Het thema Glitch brengt ons naar de toekomst met felle neon en pastel fluor tinten, opvallende branding en items met faux fur, grove rib en gewatteerde stoffen. Een ode aan de kracht en energie van het digitale tijdperk. Daartegenover staat het thema Eclectic. Deze items zijn geïnspireerd op vintage pieces en bestaan voornamelijk uit kalme, zachte stoffen als teddy, suede en kortharige breisels. Uitgevoerd in warme kleuren als burgundy, ochre en zacht oranje. De diversiteit van vintage met een unieke moderne twist.

Meer dan mutsen, sjaals en handschoenen

Naast de meest winterse accessoires is er ook een scala aan items voor het gehele najaar. Denk hierbij aan tassen, slippers, caps & hats. Zo verrijk jij jouw outfit gedurende het gehele najaar met stijlvolle en functionele items. Denk aan weerbestendige rugtassen, gebreide bomber hats en een uitgebreide selectie bucket hats. Verwelkom het najaar met de BARTS® W25 collectie.

Over BARTS®

Al 30 jaar is BARTS® hét go-to accessoire merk voor de Europese markt. Ieder jaar biedt het merk een uniek assortiment hoogwaardige, comfortabele, functionele en modieuze winteraccessoires voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. Daarnaast lanceert BARTS® iedere zomer een hoogwaardige collectie zwem- en strandkleding voor dames, heren en kids.