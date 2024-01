BARTS FW24/25 Kids

Voor de W25 collectie van BARTS® worden het verleden, heden en de toekomst naadloos samengevoegd. We vieren de nostalgie van winters uit het verleden en het plezier van de winters die nog gaan komen. Het resultaat is een collectie die de avonturen van onze kinderen kleed in stijl en zelfvertrouwen. Deze collectie is een mix van retro, outdoor avontuur en een kleurrijk vleugje plezier.

Cool Guys

De funky en nostalgische vibes binnen het Cool Guys thema komen rechtstreeks uit de jaren ’90. Een explosie van kleur, vrolijke patronen en een goede dosis karakter. Uitgevoerd in items met grove ribstructuur en zachte breisels voor de echte ‘cool guys’.

Klassieke avonturiers

Bij BARTS® hebben wij een zwak voor avonturiers. Grenzen verleggen en de wereld ontdekken. Een uitstekende reden om hier de juiste accessoires voor te bieden. Voor W25 betekent dit een selectie van items in natuurlijke kleuren. Comfortabele mutsen van teddy, earflap hoedjes en grof gebreide hoofdbanden brengen het avontuur naar de kledingkast van de kleine avonturiers.

Vintage met een moderne twist

Luxe faux fur bombers, stijlvolle rib petjes, zigzag breisels en Nordic knits omschrijven Conscious Eclectic het beste. Een mooie blend van vintage met een moderne twist. Denk aan kleuren als ‘electric blue’ en ‘sunshine yellow’. Dé BARTS® items voor het compleet maken van een unieke stijl.

Voor de allerkleinste

Een belangrijk onderdeel van de BARTS® Kids W25 collectie zijn de items voor baby’s. Ook hier zien we een mooie mix van materialen, kleuren en patronen. Variëren doe je met faux fur, teddy stof en grof gebreide mutsen met oorflappen. Uitgevoerd met schattige diertjes of kalme, stijlvolle kleurpatronen die jouw kleintje volledig beschermen tegen de elementen.

Over BARTS®

Al 30 jaar is BARTS® hét go-to accessoire merk voor de Europese markt. Ieder jaar biedt het merk een uniek assortiment hoogwaardige, comfortabele, functionele en modieuze winteraccessoires voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. Daarnaast lanceert BARTS® iedere zomer een hoogwaardige collectie zwem- en strandkleding voor dames, heren en kids.