BARTS FW26/27 Collectie: Spirit of the Mountains

Voor de nieuwe H/W 26/27 collectie trok BARTS de Schotse bergen in. Deze ongerepte, ruige en beeldschone omgeving dient als inspiratie voor de ‘Spirit of the Mountains’ collectie. Het draait binnen de nieuwe BARTS collectie om warmte, textuur en karakter. Met thema’s Highland Muse en Alpine Allure vormen we de rode draad voor de nieuwe collectie.

De H/W 26/27 collectie weerspiegelt het BARTS DNA met rijke texturen, authentieke patronen en speelse details. Elk stuk gemaakt voor warmte, ontworpen voor avontuur en geïnspireerd door geweldige landschappen.

Nieuw deze collectie

De collectie bestaat uit twee subthema’s. Highland Muse en Alpine Allure. Deze introduceren vernieuwde silhouetten, zoals driehoekige en diamantvormige sjaals. Een aantal items is uitgevoerd in geborstelde garen, lammy, teddy en andere zachte stoffen. Wat hier uitspringt zijn de items met geprint faux fur, teddy met patronen, rijke texturen en vintage bergstijl invloeden. Voor het eerst breidt BARTS het assortiment uit met tassen van kunstleer, tasbedels en vernieuwde sportieve logodesigns.

Highland Muse

Binnen het thema Highland Muse brengen we tradities tot leven. Dit doen we door het gebruik van rijke tartans, cable knits, fair isle en argyle patronen. Uitgevoerd in warme en aardse kleuren. Met tinten als mid brown, beige, burgundy en navy. Aangevuld met accenten van aubergine, pistachegroen en rose.

Alpine Allure

Alpine Allure ademt alle facetten van het leven in de bergen. Warm en kleurrijk. Hier draait het om comfort en energie. Met chunky knits, teddy fleece en softshell. De tinten variëren van lichtroze en cobalt tot fuchsia, rood, en ochre.

Kids

Voor kids is de collectie speels en vol energie. Ook hier vinden we het contrast tussen het meer traditionele Highland thema en de kleurrijke, sportieve look. Little Highlanders vertaalt het Highland thema naar cozy looks met tartans, zachte breisels en details zoals printed faux fur. Het draait om traditie met een avontuurlijke twist. Alpine Pop brengt kleur en fun: fluffy yarn, glitter en vrolijke primaire kleuren zorgen voor een speelse uitstraling. Deze stijlen zijn ontworpen voor comfort, warmte en eindeloos speelplezier – van sneeuwballengevechten tot schooldagen.

