BARTS SS23 collectie

De nieuwe BARTS zomercollectie neemt je mee op een onvergetelijke reis langs de mooiste kustlijnen ter wereld. De flow van water herinnert ons aan onze natuurlijke staat van zijn: veranderlijk, zelfbewust en veerkrachtig. Het inspireerde BARTS om nieuwe stijlen en pasvormen te creëren die doordrenkt zijn met een gevoel van innerlijke rust en balans. Laat je meevoeren door de nieuwe verfrissende, modieuze badmode -en accessoire collectie voor zomer ’23.

De badmode collectie is opgebouwd rondom zes verschillende thema’s, die vertaald worden naar meerdere stijlen. Het kleurenpalet bestaat uit rustieke, aardse kleuren als burgundy, navy, zwart en off white, met een hint van lemon, magenta en rood. Het is een frisse en vernieuwende collectie met vrolijke kleuren, artistieke prints, luxe stoffen én tijdloze basics.

Oog voor detail en pasvorm zit in het DNA van BARTS en daarom heeft de collectie zwemkleding voor dames een sterke focus op vrouwelijke (pas)vormen, waaronder een verscheidenheid aan nauwsluitende badpakken en goed passende bikini’s. BARTS maakt niet alleen een fashion statement door verrassende prints en nieuwe designs te introduceren, ook bestaat een gedeelte van de nieuwe badmodecollectie uit gerecyclede materialen.

Beeld: BARTS, collectie SS23, eigendom van het merk

Retro stijlen en maritiem blauw

Geïnspireerd door de jaren ’70, ’80 en ’90 zien we deze zomer bikini’s en badpakken in flashy prints. Een retro collectie in nostalgische designs en opvallende kleuren. Traditionele maritieme kleuren, zoals wit en donkerblauw, brengen balans in de collectie. Klassieke marine streepjes krijgen een nieuwe twist in de “Ocean Breeze” serie, waarin BARTS een ode brengt aan alle zee liefhebbers.

Beeld: BARTS, collectie SS23, eigendom van het merk

Long sleeve crop tops

De dames badmode collectie is verrijkt met sportieve long sleeve crop tops in verschillende prints die te mixen en matchen zijn met verschillende bikinibroekjes. Nieuw is het gebruik van doorschijnende stof in zwemkleding, terug te vinden in de “Silver Sea’s” lijn – geïnspireerd door de magie van de onderwaterwereld.

Naast een uitgebreide bikini -en badpakken collectie voor dames, is er dit seizoen wederom ook een zwemkleding collectie voor mannen en kids met all-time favoriete stijlen in nieuwe prints en patronen.

Beeld: BARTS, collectie SS23, eigendom van het merk

Strandkleding en accessoires

De dames badmode collectie wordt compleet gemaakt met een nieuwe lijn strandkleding. Mix en match jouw bikini of badpak met verschillende kaftans, jurken en luchtige broeken voor een vrouwelijke en elegante look.

Naast bad -en strandkleding is er een mooie nieuwe accessoire lijn ontworpen. Ook hier zien we stijlen met een knipoog naar de jaren ’70, denk aan petjes en hoeden gemaakt van zacht badstof en crochet hoedjes in hippie stijl. Naast de nieuwe stijlen is er wederom een breed scala aan bucket hats in verschillende dessins, tassen, sieraden en raffia accessoires. Bij BARTS vind je deze zomer alles voor jouw perfecte beach look.

Beeld: BARTS, collectie SS23, eigendom van het merk

Over BARTS

Al 30 jaar is BARTS hét go-to accessoire merk voor de Europese markt. Ieder jaar biedt het merk een uniek assortiment hoogwaardige, comfortabele, functionele en modieuze accessoires voor mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. Daarnaast lanceert BARTS iedere zomer een hoogwaardige zwem- en strandkleding voor dames, heren en kids.