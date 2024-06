SS25 met BARTS: Back to the Roots

Voor de nieuwe SS25 collectie reist BARTS af naar zomers Australië. Het land van de uitgestrekte outback, tropische stranden en unieke flora en fauna. Met het overkoepelende thema ‘Back to the roots’ creëert BARTS een collectie die is geïnspireerd door de natuurlijke schoonheid, de lokale culturen en zomerse kleuren die alleen Down Under te vinden zijn.

Eeuwige vakantie vibes

Naast bikini’s, badpakken en swimshorts, bestaat de collectie uit een uitgebreide selectie van bijpassende beachwear. Deze neemt je mee langs het mooiste van de zomer in Australië. Van de unieke bloemen tot de rijke Aboriginal cultuur. Kaftans, jurken en tunieken zijn de perfecte aanvullingen op jouw nieuwe zwemkleding. De balans tussen gemak en coole, lichte laagjes van linnen, katoen en modal satijn geven je een oneindig zomergevoel

Stijlvolle one pieces

Hoogtepunten van de nieuwe collectie zijn de shaping en sculpting one pieces. Deze stijlvolle items hebben de perfecte pasvorm en zijn geschikt voor vrijwel ieder lichaamstype. Ongeacht persoonlijke stijl. Voor deze nieuwe collectie zijn de one pieces uitgevoerd in unieke en originele BARTS designs.

Hats en bags

Het oneindige zomergevoel maak je af met een aanvullende hoed, pet of tas. Voor Z25 zijn deze uitgevoerd in een selectie van zomerse materialen. Het gebruik van katoen, stro en papier resulteren in duurzame, kwalitatieve en onmisbare headwear. Naast de stijlvolle basics vinden ook hier de flora en fauna van Australië hun weg naar de designs.

