BARTS SS27: Een verhaal over liefde tussen land en zee

Voor de nieuwe S27-collectie laat BARTS zich inspireren door 'The Girl and the Oceankeeper', een verhaal over liefde tussen land en zee. Het thema brengt twee krachtige krachten samen: Het Meisje, dat een geest van nieuwsgierigheid, speelsheid en eindeloze ontdekking belichaamt, en de Oceaanbewaker, die staat voor kracht, bescherming en harmonie met de natuurlijke wereld.

Het kleurenpalet weerspiegelt dat gevoel van evenwicht. Diepe, door de oceaan geïnspireerde tinten zwart en blauw worden gecombineerd met aardse groentinten, warm oranje en rijke bruintonen. Nieuw dit seizoen zijn levendige accenten in geel en roze, die de collectie een frisse en energieke uitstraling geven.

Credits: BARTS

BARTS blijft inzetten op inclusiviteit en comfort, met een breed scala aan stijlen in maten 36 tot en met 44. De tops bieden verschillende niveaus van ondersteuning, van licht tot maximaal, en de slips variëren van speelse, meer onthullende modellen tot volledige bedekking. Badpakken zijn voorzien van stevige voeringen of powernet-constructies die een subtiel corrigerend effect creëren dat het lichaam mooier laat uitkomen zonder in te leveren op comfort.

Credits: BARTS

Een frisse kijk op zwemkleding

Nieuw binnen het assortiment is een jeugdige capsulecollectie ontworpen voor vrouwen van 25 tot 35 jaar. Deze selectie kenmerkt zich door zachte, lichte stoffen, silhouetten die iets meer huid laten zien, en een helderder kleurenpalet dat een speelse, zonovergoten zomersfeer toevoegt aan de collectie.

Credits: BARTS

De complete garderobe

Ter aanvulling op de swimwear heeft BARTS een breed scala aan beachwear toegevoegd. Luchtige, vloeiende stoffen, frisse katoenen jurken en cover-ups, samen met de kenmerkende pareo’s en sjaals van het merk, nodigen uit tot moeiteloze styling van top tot teen. Of het nu gaat om ontspannen of dineren aan het strand, elk item laat zich naadloos combineren en stimuleert een complete garderobe rondom swimwear.

Credits: BARTS

Hoeden & Tassen

Om de collectie compleet te maken, presenteert BARTS een veelzijdige selectie hoeden en tassen — de perfecte finishing touch. Lichtgewicht maar duurzaam, elk item is vervaardigd uit materialen zoals gevlochten raffia, ademend katoen en andere vezels. Met kenmerkende BARTS-prints in natuurlijke tinten, gecombineerd met vloeiende vormen en subtiele details, zijn deze accessoires ontworpen om elke zomerse look moeiteloos naar een hoger niveau te tillen.

Credits: BARTS

Herencollectie

De herencollectie is ontworpen voor de sportieve, vrijgevochten en nuchtere man. Een frisse mix van heldere, energieke kleuren zoals roze, oranje, bordeaux en ceder, die zorgen voor een gedurfde en speelse uitstraling. Deze worden in balans gebracht met meer ingetogen tinten zoals diep marineblauw, antraciet en tan. Golfgeïnspireerde motieven, maritieme graphics en verfijnde strepen brengen een gevoel van beweging en avontuur in de collectie, wat resulteert in een look die zowel verfijnd als veelzijdig aanvoelt.

Credits: BARTS

Credits: BARTS

Kidswear

De kindercollectie biedt een speelse mix van caps, beanies en bucket hats, ontworpen voor zonnige avonturen en ontspannen stranddagen. Gemaakt van zachte, duurzame materialen en afgewerkt met kenmerkende BARTS-details, biedt elk item comfort, bescherming en moeiteloze stijl.