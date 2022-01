BARTS winter ‘22/’23 Kids

De nieuwe BARTS Kids collectie bestaat uit een heleboel frisse nieuwe stijlen in mooie kleuren en originele prints. Mooie accessoires om in te spelen en van de buitenlucht te genieten terwijl je warm en comfortabel blijft! Welkom bij een nieuw winterseizoen met BARTS Kids!

Elk seizoen creëert BARTS nieuwe stijlen voor kinderen die rijk zijn aan details, van hoge kwaliteit zijn en gemakkelijk te combineren zijn. Originele streeppatronen, rijke kleuren en tie-dye-patronen zorgen voor plezier tijdens het koudere seizoen.

BARTS Kidswear FW22-23 Collection, courtesy of the brand

Voor meisjes bestaat de nieuwe collectie uit zachte breisels in mooie kleurtinten zoals zachtroze of juist felblauw. Tie-dye-patronen creëren een reeks unieke stijlen waardoor kinderen worden aangemoedigd om hun eigen identiteit te laten zien. BARTS maakt wederom gebruik van zachte materialen zoals imitatiebont en fleece voor maximale warmte en comfort. Er worden fair isle-technieken en etnische patronen gebruikt om unieke, maar gemakkelijk te dragen stijlen te creëren.

BARTS Kidswear FW22-23 Collection, courtesy of the brand

Wat de jongens betreft; het is tijd om ze klaar te stomen voor een gloednieuw seizoen! Kinderen springen, klimmen en tuimelen. Ze gaan halsoverkop nieuwe ervaringen en avonturen aan en daarom is het van belang om ze uit te rusten met de juiste accessoires. Essentiële winter accessoires voor jongens zijn coole bucket hats, space dye breisels en klassieke ontwerpen in zachte, warme en levendige kleuren. Met de nieuwe wintercollectie van BARTS zullen de kleine avonturiers zeker niet klagen over de kou.

BARTS Kidswear FW22-23 Collection, courtesy of the brand

Zoals elk jaar heeft BARTS ook voor baby’s een breed scala aan warme en zachte mutsen, sjaals en wanten ontworpen.

BARTS Baby FW22-23 Collection, courtesy of the brand