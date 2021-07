BARTS zwemkleding; voor iedere vrouw en voor ieder lichaam

Eindeloze zomerdagen. Of je ze nu relaxed, sportief, in het water of naast het water beleeft: ze verdienen een verrassende, kleurrijke, elegante en vooral comfortabele look. Met de nieuwe collectie badkleding geeft BARTS invulling aan de ultieme zomerlook. Voor iedere vrouw en voor ieder lichaam. Zodat iedere vrouw de warmste en mooiste dagen van het jaar zelfverzekerd beleeft.

BARTS ontwikkelt badkleding met extra aandacht voor design, comfort en pasvorm. BARTS vindt het belangrijk dat vrouwen zich zelfverzekerd en vrouwelijk voelen, ongeacht de vorm van haar lichaam. Dit seizoen is er daarom nog meer aandacht besteed aan de items om zowel een comfortabele pasvorm als een modieuze look & feel te garanderen.

De collectie badkleding voor dames heeft een sterke focus op vrouwelijke (pas)vormen, waaronder een verscheidenheid aan nauwsluitende badpakken en goed passende bikini’s. Het ene vrouwenlichaam is namelijk het andere niet en daarnaast heeft iedere vrouw haar eigen persoonlijkheid en voorkeuren. Zo vraagt het ene lichaam bijvoorbeeld om meer ondersteuning dan het andere. Met verschillende type bikinitops heeft BARTS een collectie ontwikkeld waardoor iedere vrouw binnen deze collectie kan slagen. Een ander voordeel bij veel items in de collectie is het kunnen verwijderen van de padding en het op diverse manieren dragen van de bandjes. Ook in ‘briefs’ is er voldoende diversiteit. Zo is er een ‘high waist’ broekje in de collectie opgenomen, waar ook de mogelijkheid bestaat om de bovenkant om te slaan, zodat het broekje ook lager gedragen kan worden. Maar er is ook gekeken naar verschillende vormen van de achterkant van een broekje. De ‘cheeky bum’ laat net iets meer bil zien en met de ‘high cut briefs’ creëer je optisch langere benen.

De collectie telt 14 verschillende soorten bikinitops en 10 soorten bikinibroekjes. Ook aan vrouwen die hun voorkeur aan badpakken geven is gedacht. Met maar liefst 8 verschillende type badpakken is ook hier voldoende keuze voor iedere vrouw en ieder lichaam.

De verschillende types zijn er allemaal in diverse dessins. De dessins zijn trendy, uniek en divers: van colour block patronen tot dierenprints en botanisch geïnspireerde designs. Kleuren zijn onder andere roestbruin, donkergroen, donkerblauw en diep roze. Ook aan de zwart/wit liefhebbers is gedacht, de collectie biedt volop keuze binnen dit thema. Afsluitend nog één groot voordeel. Alle items worden los verkocht. Ideaal dus om te mixen matchen, naar eigen voorkeur en smaak.

