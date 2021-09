Bas Kosters ontwerpt limited edition tas voor Bol.com en Linda.

Bol.com en Linda slaan opnieuw de handen ineen met een bekende Nederlandse ontwerper. Na Claes Iversen vorig jaar, is het nu de beurt aan Bas Kosters. Kosters heeft een limited edition tas ontworpen, zo blijkt uit het persbericht.

Bas Kosters heeft zich laten inspireren door de bol.com stip. “Het was even zoeken om van die rigide stip iets creatiefs te maken, maar het is gelukt. Het is een tas geworden met hypervrolijke en verbaasde gezichtjes met monden die op worstjes lijken,” aldus de ontwerper in het persbericht. De tas is vanaf nu exclusief verkrijgbaar bij bol.com in een oplage van 2.000 exemplaren. Een exemplaar kost 49,99 euro.

Het partnerschap tussen Bol.com en Linda. moet de mode-categorie van het platform extra onder de aandacht brengen. In 2020 breidde bol.com namelijk uit met dames- en herenmode en heeft het de focus in de communicatie ook meer op het modesegment gelegd. Inmiddels verkopen merken zoals Na-kd, Hugo Boss, America Today en Sapph op het platform.