Bayu the Label wil uitbreiden: internationalisering, cosmetica en lingerie

Bayu the Label is niet bang om wat huid te laten zien. Het merk veroverde Instagram met de hooguitgesneden bikini’s, maar hangt inmiddels bij grote retailers zoals De Bijenkorf. Het merk is van Nederlandse bodem met aan het stuur Juliette Frijling (creatief directeur) en broer Laurens (directeur). Afgelopen jaar had de start-up de tijd om eens goed te kijken naar de toekomstplannen, wat resulteert in een hoop nieuwe stappen. Dit jaar breidt het label uit met meerdere lijnen waaronder cosmetica, activewear en lingerie. FashionUnited belt met het duo over de plannen.

Bayu the Label zag het licht in Bali waar Juliette meerdere jaren geleden heen is gegaan. Het moment dat ze verhuist staat ze op een kruispunt in haar leven met nog geen duidelijke visie voor haar toekomst. Bij toeval komt ze een badpak tegen bij een winkel op het eiland die ze bij een lokaal atelier wat aan laat passen. Eenmaal het badpak in handen wil ze meteen naar het strand rennen. Ze krijgt zoveel zelfvertrouwen van het item dat ze besluit dat ze ook andere vrouwen wil helpen om dit vertrouwen te krijgen. Spoel even door naar begin 2020 en de productie van de bikini’s is inmiddels verhuisd naar een volwaardige fabriek en op Instagram heeft het merk bijna 47.000 volgers. Het motto? “Every body is a bikini body”. De naam Bayu betekent in het Balinees niet voor niets ‘krachtig’.

De items van het merk zijn dan ook gericht op het laten zien van het lichaam, in plaats van het te verstoppen onder drukke patronen en flinke lappen stof. De Italiaanse stof die het merk gebruikt vormt het lichaam juist waardoor het lichaam nog beter uitkomt en genoeg steun krijgt. Juliette omschrijft het merk als confident en cheeky.

Van Instagram naar De Bijenkorf: in gesprek met Bayu the Label

Vanaf moment één was het duidelijk dat Bayu meer dan alleen swimwear zou worden. Het merk kreeg daarom vanaf het begin al de toevoeging ‘the label’. Als eerste op de agenda staat de uitbreiding naar cosmetica en de toevoeging van matchende swimwear voor kinderen. Daarnaast is het merk ook bezig met accessoires, slippers, handdoeken en kimono’s. Wanneer het swimwear hoogseizoen is afgelopen, zijnde september, komt ook een kleine lijn met lingerie, pyjama’s, activewear en shapewear, zo melden Juliette en Laurens.

Laurens Frijling vertelt dat het bedrijf marktleider in bikini’s wil worden in landen waar geen bikinicultuur heerst. In eerste instantie klinkt dit als een tegenstrijdig streven en hij werd door zijn omgeving dan ook voor gek verklaard. Frijling licht toe dat dit te maken heeft met het prijsniveau van de producten. In landen waar een bikinicultuur heerst, zoals bijvoorbeeld Australië, geven mensen al snel meer uit aan swimwear omdat ze dit zo’n zeven tot acht maanden per jaar aan kunnen. In Nederland geven mensen weer meer uit aan een winterjas, terwijl dit in Australië totaal niet zo is, geeft hij als voorbeeld. Maar in die landen waar geen bikinicultuur heerst, mist vaak ook een swimwearmerk dat niet al te bedekkend is maar juist sexy. Hij heeft het hier over Nederland, de Verenigde Staten. Groot-Brittannië, België, Duitsland en Zwitserland. In deze landen ligt de conversie van Bayu the Label erg hoog, zo meldt Frijling telefonisch. “We zien in deze landen dat er zeker vrouwen zijn die leuke bikini’s willen en dat het belangrijk voor ze is. Zo belangrijk dat ze daar ook wat geld voor neer willen leggen zo lang de bikini leuk en van hoge kwaliteit is.”

In de distributie richt Bayu zich dan ook, naast winkels in de grootste afzetmarkten, op de vakantiebestemmingen van de klanten in deze markten. Denk bijvoorbeeld aan een retailer op Bali, maar ook op Ibiza. Zo werkt Bayu the Label sinds januari samen met een van de grootste beachclubs op Bali waar het merk tijdens het laagseizoen al een hogere omzet wist te noteren dan het bestverkopende bikinimerk van de beachclub.

Ook in de Verenigde Staten is Bayu the Label populair, zo vertelt Laurens. Internationalisering staat dan ook hoog op de agenda bij het merk, maar het is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten nog zoeken naar de juiste partner. De Amerikaanse bezoekersaantallen op de website zijn hoog, net onder die van Nederland, maar de conversie ligt veel lager. “Ze moeten toch langer wachten op een product en ze zijn bang dat ze import kosten moeten betalen. Daarom zijn we op zoek naar een partner die daar een opslag wil voeren of de distributie wil opzetten voor het merk.” Bayu ziet dat de belangstelling voor het merk groot is in de Verenigde Staten zonder dat daar grote marketingactiviteiten zijn opgezet. “Het zou zonde zijn om niks te doen met die belangstelling.”

Ook al zijn de plannen groot bij Bayu the Label melden zowel Juliette als Laurens dat het bedrijf gezond wil groeien. “We willen voorzichtig zijn. Wij hebben allebei geen achtergrond in mode en zijn zelf nog veel aan het leren.” Een ding is zeker: aankomende zomer gaat Instagram weer overspoelt worden met dames in een item van Bayu the label.

Beeld: Bayu the Label