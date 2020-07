Be proud & stand out met de A fish named Fred collectie SS21

Van Reggae en Soul tot Funk, Rock en zelfs Techno: A Fish Named Fred heeft al deze elementen geïntegreerd in prints van toegangskaarten, DJ-Gear, gitaren, crazy crowds, kokosnoten, zonnebrillen, vlinders, equalizers en cocktails. Herman Brood was naast onze eigen Rock 'n Roll Junkie ook een fantastisch grafisch kunstenaar. In het komende jaar 2021, is het 25 jaar geleden dat hij gestorven is en hij zou hij 75 jaar oud zijn geworden. Om hem te eren hebben wij een capsule met enkele van zijn iconische prints opgenomen in de Spring/Summer collectie.

De collectie heeft 3 leverblokken voor januari, februari en maart met elk hun eigen kleurthema's en productassortimenten.

Uiteraard is Responsible Fred een belangrijk element in de collectie.Het Better Cotton Initiative, Global Organic Cotton Standard, Repreve Our Ocean en Control Union zijn enkele voorbeelden van certificaten waar A fish named Fred mee werkt, om zo een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Een belangrijke troef van elke Fred collectie is de mogelijkheid om kleuren en stijlen te combineren die bij conventionele labels vaak uit de weg gegaan wordt. Vandaar de lijfspreuk “Be Proud, Stand Out”. Er wordt gewerkt met Stylesheets met verschillende suggesties hoe de mooiste sets te mixen en matchen. De promotionele actie komt dit seizoen in de vorm van een fraaie beach towel die kado gegeven kan worden bij aankoop van twee A fish named Fred producten.

Ondanks de lastige tijden zijn ze bij Fred nog steeds in staat geweest om mooie A fish named Fred branded corners te openen in Lille (Fr) en Brighton (GB) en verhuisde ze hun Brand Store in Sofia (Bulgarije) naar een nieuw winkelcentrum. Bij gebrek aan modebeurzen zal “A Fish Named Fred” dit seizoen zijn preview online doen via FashionUnited en Premium / Joor.

Ook organiseert A fish named Fred met een aantal collega’s uit de regio op zondag 2 en maandag 3 augustus open dagen, zodat retailers en geïnteresseerden een voorproefje kunnen nemen op de SS21 collectie. Deze dagen zullen plaatsvinden op het AFNF, HQ gevestigd in de suikersilo’s te Halfweg. Uiteraard worden hierbij alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht genomen.