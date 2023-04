Beachwear collectie van Untouched

Beachwear

Met de eyecatching zwemkleding laat jij je lichaam stralen deze zomer. Voor de nieuwe beachwear weet Untouched de zachte stoffen, comfortabele pasvorm en prints samen te brengen tot een spannend resultaat. De bikinitop zit als gegoten en bestaat uit een huidvolgende top met soft padding voor een verbluffende verschijning. Het bikinibroekje is een tikkeltje uitdagende brazilian. Want shinen op het strand of in het zwembad moet kunnen. Laat je meevoeren op de golven in je Waves bikini of ga voor de gekleurde bloemen van de Mixed Flowers bikiniset. Voor iedereen die het liever iets neutraler wil houden heeft Untouched een stijlvolle zwart/witte Butterfly print.

Beeld: Untouched Underwear

Verkoopinformatie

De beachwear (XS t/m L) kost € 59,90 per set. De bikinitop (€ 19,95) en het broekje (€ 39,95) zijn ook los verkrijgbaar.

Over Untouched Underwear

Sinds 2020 maakt Untouched ondergoed dat heerlijk zit, een goede pasvorm heeft én er stijlvol uitziet. Het motto van Untouched: zit lekker, voelt lekker, oogt lekker. Met het merk focussen de ondernemers Harold Pieters en Bas Groothelm op duurzaam underwear, waarop toffe fotoprints de hoofdrol spelen. Deze fotoprints zijn ook doorgevoerd in de beachwear collectie.