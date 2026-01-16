Beaumont: Voyage de Saison - Verfijning in beweging

Met de start van het nieuwe seizoen breekt een tijd van frisse perspectieven en hernieuwde energie aan. In de hectiek van alledag is dit het perfecte moment voor items die onderscheidend, verfijnd en uniek zijn.

De nieuwe Herfst/Winter 2026-collectie wordt gepresenteerd in zorgvuldig samengestelde drops. Elk item is ontworpen om je vol zelfvertrouwen door het seizoen te begeleiden: van de ontspannen elegantie van de nazomer tot de feestelijke sfeer van de feestdagen. Elk kledingstuk is ontwikkeld met oog voor stijl en veelzijdigheid, waardoor het eenvoudig wordt om een garderobe samen te stellen die meegroeit met het leven — van dag tot nacht en van moment tot moment.

Beeld: Beaumont

Het gevoel van vernieuwing is letterlijk in de stof verweven: ontworpen om elk moment te verrijken. De collectie viert stijlvol escapisme en combineert alledaags gemak met moderne tailoring en een vleugje vintage elegantie. Het resultaat is een look die zowel ontspannen als verfijnd aanvoelt.

Dit seizoen staat een mix van rijke en luxueuze stoffen centraal, waarbij textuur de hoofdrol speelt. Crêpe, twill-satijn, bouclé en denim vormen de kern van de collectie. Imitatiesuède en imitatiebont voegen een tactiele charme toe, terwijl zachte alpaca, textuurrijke knitwear en geborstelde jacquards hullen in ingetogen luxe. De stoffen voelen zacht aan en nodigen uit tot aanraking. Opvallende prints en soepele materialen tillen outfits naar een hoger niveau en zorgen voor een frisse uitstraling. Grafische zebrastrepen en gestructureerde ruiten geven een eigentijdse interpretatie aan klassieke patronen, waardoor stoffen transformeren tot ware statement pieces.

Beeld: Beaumont

Het kleurenpalet weerspiegelt dezelfde verfijnde allure: van winterse wittinten tot diepe chocoladetonen, bessenkleuren en levendige groentinten. De collectie kenmerkt zich door scherpe silhouetten, unieke halslijnen, verfijnde draperieën en chique smokdetails, aangevuld met comfortabele en stijlvolle winterjassen. Subtiele vintage-invloeden zorgen voor een inspirerende look die moeiteloos de aandacht trekt. Denk aan pakken die zelfvertrouwen uitstralen of aan de perfecte winterjas met die kenmerkende Franse Beaumont-twist. Deze collectie belichaamt het gemak van elk moment en past zich aan elke fase van het seizoen aan. Waar je ook bent, je arriveert in stijl.

Beeld: Beaumont

Outerwear vormt altijd het hart van het merk en zet de toon voor elke collectie. In dit hoofdstuk vind je de geliefde jassen van imitatiebont en lammy, evenals de kenmerkende wollen en puffer-modellen. Laag voor laag ontvouwen de maanden zich met jassen die elke garderobe verrijken. De functionaliteit en details van bekende stijlen zijn dit seizoen vernieuwd. Elk item is ontworpen om op te vallen: van omkeerbare imitatiebontjassen en op kimono’s geïnspireerde donsjassen tot klassieke en iconische parka’s. Seizoensitems die met je meebewegen. Terwijl de dag overgaat van werk naar avond, draag je je stijl moeiteloos met je mee — zelfverzekerd en altijd met flair.

Daarnaast wordt dit jaar een volledig nieuwe, exclusieve Collector’s Edition outerwear-lijn geïntroduceerd. Deze limited edition wordt medio september gelanceerd en staat voor gedurfd, vernieuwend en opvallend design. De collectie bestaat uit een zorgvuldig gecureerde selectie premium showstoppers, waarin krachtige silhouetten worden gecombineerd met tactiele luxe. Tijdloos in uitstraling, maar uitgesproken in detail: items die elke outfit transformeren tot een statement.

Beeld: Beaumont

De herfst/winter-collectie is hier. Jij bent hier. Laat het seizoen zich ontvouwen in zelfvertrouwen, comfort en de hele dag door elegantie.

Blijf met ons in contact via social media @beaumont_amsterdam en bezoek onze website www.beaumont.eu om de volledige collectie te bekijken.

