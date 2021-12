'Beauty by Numbers': De beauty trends van 2022

De wereldwijde beauty-industrie ondergaat een rigoureuze transformatie, niet alleen als antwoord op de gezondheidscrisis, maar ook om verouderde normen ter discussie te stellen en technologie te omarmen. De sector van 500 miljard dollar, die geuren, huidverzorging, persoonlijke verzorging en cosmetica omvat, is gedwongen zich aan te passen aan nieuwe consumentenwaarden en veranderende verwachtingen. Merken die bereid zijn te luisteren, kunnen hun voordeel doen met de overvloed aan beschikbare gegevens. Bedrijven als Perfect Corp delen waardevolle inzichten in de beautysector en herkennen trends.

In haar jaarlijkse Beauty by Numbers-rapport benadrukt Perfect Corp de digitale transformatie die in de hele branche plaatsvindt, waarbij consumenten meer dan ooit een beroep doen op door AI en AR aangedreven digitale tools en virtuele ‘try-on’ ervaringen. Dit jaar bleven consumenten gebruik maken van digitale mogelijkheden voor schoonheidsadvies en productinspiratie, met miljarden virtuele product try-ons waargenomen via haar YouCam apps community.

Vraag naar gepersonaliseerde huidverzorging

Gepersonaliseerde winkelervaringen en productaanbevelingen op maat zijn essentieel geworden bij het winkelen voor schoonheidsproducten, aangezien consumenten op zoek zijn naar specifieke aanbevelingen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften. Dit blijkt uit het feit dat YouCam's gepersonaliseerde Skin Score Tool dit jaar meer dan veertig miljoen keer is gebruikt.

Ogen in de lift

Voor het tweede jaar op rij was oogmake-up de meest uitgeprobeerde productcategorie met meer dan 3,7 miljard virtuele try-ons.

Het aantal virtuele pogingen met lippenstift zit ook in de lift na een daling in 2020 omdat consumenten tijdens de pandemie gezichtsmaskers droegen en kozen voor een onderhoudsarme schoonheidsroutine. Dit jaar steeg het aantal virtuele probeersels voor lippen tot meer dan 2,5 miljard in YouCam-apps. Verder blijkt uit analyses van consumentendata dat lipgloss en lippenstift met een hoogglansafwerking aan populariteit winnen en populaire keuzes zijn naarmate we 2022 naderen.

Beeld: Perfect Corp

AI- en AR-tools om aankoopvertrouwen te vergroten

"Naarmate consumententrends en -gedrag blijven evolueren, blijken AI- en AR-technologieën essentieel voor merken om gepersonaliseerde beauty shopping ervaringen te bieden die consumenten helpen om met meer vertrouwen aankoopbeslissingen te nemen," zegt Perfect Corp. oprichter en CEO, Alice Chang, "We zijn verheugd om het ‘Beauty by Numbers’ rapport van dit jaar te delen, waarbij gebruik wordt gemaakt van big data van de YouCam apps community om belangrijke consumenteninzichten en learnings te identificeren die beautymerken kunnen helpen hun strategieën aan te passen voor een succesvol jaar in 2022."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.