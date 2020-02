Becksöndergaard presenteert eerste collectie sinds rebranding

Nieuwe tijden voor het Deense dameskleding- en accessoiremerk Becksöndergaard. Het afgelopen jaar onderging het merk een volledige rebranding, onder leiding van de in januari 2019 aangestelde hoofdontwerper Katrine Larsø. Deze maand presenteert het merk de lente/zomercollectie 2020, tevens de eerste collectie sinds de rebranding, waarin de beeldtaal, ontwerpstijl en marketingstrategie van het merk zijn herzien.

De kleurige en speelse stijl waarvan Becksöndergaard bekend is, werd door een nieuwe bril bekeken. “De Becksöndergaard-collecties behouden de kleurige en speelse elementen die het merk altijd hebben gekarakteriseerd, maar we willen de items verder brengen, in geüpdatete, meer hedendaagse versies”, stelt Larsø op de website van het merk. De collectie wordt in het persbericht beschreven als “ontegenzeggelijk cool en vrouwelijk, met een zelfverzekerd kleurenpalet”.

Met zijn vrolijke, uitgesproken karakter lijkt Becksöndergaard af te wijken van veel andere, meer minimalistische Scandinavische merken. Het merk is naar eigen zeggen deel van een “nieuwe golf van Scandi brands, die kleurrijke en vrolijke items maken voor vrouwen die op durven te vallen.” Ook het Deense merk Baum und Pferdgarten, waarvan Larsø afkomstig is, valt in die categorie. Hier leerde Larsø de kunst van het kleurenspel, zo vertelt ze in het persbericht. “Ik heb een speciaal plekje in mijn hart voor prints en kleuren en ik geloof dat je iets unieks kunt creëren door ze in nieuwe en onverwachte manieren te combineren. Als het op kleur aankomt zijn er wat mij betreft geen regels. Een vrolijke en draagbare snoepwinkel - dat is waar we voor gaan”, aldus Larsø in het persbericht.

Ook op marketinggebied zijn er ontwikkelingen zichtbaar. Voor de collectie is een uitgebreide, verhalende marketingcampagne ontwikkeld die refereert naar de stijl van Gossip Girls Blair Waldorf. Sinds afgelopen zomer heeft Becksöndergaard al een nieuw logo: het opengebroken vogelkooitje van weleer is vervangen door een grafische B met een slingerende S eromheen.

Becksöndergaard werd in 2003 opgericht door Anna Søndergaard en Lis Beck, met het doel speelse en persoonlijke accessoires te maken. Het merk heeft vijf eigen winkels en een webshop, en is actief in achttien landen.