Beenmodemerk Marcmarcs bewijst dat toewijding aan vakmanschap en verfijnd design nog steeds succesformule is

Het lijkt de wereld op zijn kop. Al jaren geleden veroverde Marcmarcs de internationale beenmodemarkt met hoogwaardige én betaalbare sokken en panty’s. Pas nu werkt het merk actief aan de naamsbekendheid. Hoe is dit zo gelopen?

Marcmarcs komt voort uit ontevredenheid over wat de beenmodemarkt te bieden had. Oprichter Marc, what’s in a name, besloot zelf het bewijs te leveren dat hoogwaardige beenmode wel degelijk betaalbaar kan zijn. En daarmee bereikbaar voor een grote groep consumenten. Om dat te bewijzen, bundelde hij de krachten met gevestigde Europese fabrikanten. Vakmensen die het naadje van de kous weten. Zijn jarenlange ervaring en toewijding aan Europees vakmanschap en verfijnd design bleken de ingrediënten voor een succesvolle formule.

Bouwen van een merk was geen doel

Het bouwen van een merk was geen prioriteit. Het was ook geen doel op zich. Alles draaide om het product, de kwaliteit en het comfort hiervan. En nog steeds. Een eerlijk product gebaseerd op vakmanschap. Dames- en herensokken, panty's en leggings, producten die moesten concurreren met de gevestigde orde. Toegankelijk voor iedereen die comfort en kwaliteit waardeert.

Een rijke basis en vernieuwende fashion

Inmiddels is de luxe beenmode van Marcmarcs internationaal te verkrijgen. Elk seizoen komt het merk met een vernieuwende fashion collectie met dames- en herensokken en bijzondere panty’s. Daarnaast voert Marcmarcs een rijke basiscollectie die altijd up-to-date is met de nieuwste materialen en technieken gericht op kwaliteit en comfort. Al met al is het hoog tijd dat de consument de naam (her)kent van de beenmode die hij / zij misschien al wel jarenlang met plezier draagt; Marcmarcs. Your choice of luxury.