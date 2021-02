Beenmodemerk Marcmarcs laat zien waarom de sok het gehele jaar een onmisbaar mode item is

Beenmode wint aan populariteit. En terecht. Marcmarcs bewijst al jarenlang dat een sok of panty een waardevolle toevoeging is op je outfit. Dat dit niet seizoensgebonden is, blijkt uit de nieuwe spring / summer collectie van het luxe beenmodemerk.

Naast de rijke basiscollectie, brengt Marcmarcs elk seizoen een vernieuwende fashion collectie met dames- en herensokken en bijzondere panty’s. Dat sokken en panty’s seizoensgebonden items zijn, is een ouderwetse gedachte. Zowel het modebeeld als technische productontwikkelingen maken dat sokken en panty’s ook in de lente en zomer een waardevolle toevoeging zijn. Functioneel én als mode item.

Spot on

De designers van Marcmarcs volgen de laatste trends op de voet. Zij vertalen de ontwikkelingen in het modelandschap door naar beenmode die hier naadloos op aansluit. Dames verrijken komend voorjaar en zomer hun outfits onder andere met (korte) romantische sokjes met ajour, ruffles en broderie in zachte pasteltinten. Meer gewaagd zijn de ‘colour blocking-sokken’ met hardere kleuren en sokken in neonkleuren. Een opengewerkte panty geeft een zomerjurkje meteen meer sjeu.

Voor de heren is voor komend seizoen gekozen voor een subtiele doorvertaling van de laatste trends. Kleur(blokken), gebreide en embroidered dierenkoppen en subtiele, repeterende prints. Ook durfallen komen aan hun trekken. Zij kiezen voor de varianten waarbij trends zijn uitvergroot of gecombineerd.

Toewijding aan vakmanschap

Marcmarcs heeft bewezen dat hoogwaardige beenmode wel degelijk betaalbaar kan zijn. Al decennia lang werkt Marcmarcs samen met ambachtslieden die het naadje van de kous weten. Toewijding aan vakmanschap en verfijnd design voeren ook in de nieuwe collectie de boventoon. Marcmarcs staat bekend om de unieke mix van hoogwaardige materialen en toepassingen. Dat uit zich bijvoorbeeld in het gebruik van paper prints, prints die ‘op’ de sok liggen, voor de Red Label herensokken. Uniek in de beenmode. De zachte, dunne én sterke materialen zorgen ervoor dat de beenmode van Marcmarcs het gehele jaar door draagbaar is. Of het nou om een mooie basissok gaat of dat prachtige met ajour verrijkte fashion item. Marcmarcs. Your choice of luxury.

