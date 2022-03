Beenmodemerk Marcmarcs stap voor stap naar de perfecte mix

De sokkentrend is geen eendagsvlieg gebleken. Integendeel. Sokken of panty’s kunnen een outfit maken of breken. Het gevestigde beenmodemerk Marcmarcs heeft dan ook niet stilgezeten. De nieuwe collecties laten zowel technische ontwikkelingen zien als verrassend nieuwe designs die naadloos aansluiten bij de laatste trends.

Al decennia lang legt Marcmarcs zich toe op vakmanschap en verfijnd design. Als onderdeel van gerenommeerd beenmodespecialist Sockshouse, loopt Marcmarcs voor op de laatste (technische) ontwikkelingen. Het merk heeft een vooruitziende blik als het gaat om materiaalgebruik, vervaardiging en design, maar ook op het gebied van duurzaamheid.

Materiaalmix

Nooit eerder was materiaalkeuze en draagcomfort van sokken en panty’s zo belangrijk. Dankzij de sokkentrend dragen we (panty)sokken winter én zomer. Juist bij warm weer is het belangrijk om sokken te dragen die gemaakt zijn van de juiste (natuurlijke) materialen. Doorgaans is het dan ook prettiger wanneer sokken dunner zijn. Voor de nieuwe spring/summer-collectie heeft Marcmarcs deze eigenschappen in de mix gegooid met de laatste modetrends.

De collectie voor autumn/winter laat een verdere evolutie zien op het gebied van duurzaamheid. Voor deze collectie maakt Marcmarcs nog meer gebruik van materialen die minder milieubelastend zijn: organisch katoen, gerecyclede wol, bamboe en modal. Het beenmodemerk introduceert ook een sustainable, EcoCare lijn met basispanty’s. Een duurzamere keuze met behoud van de vertrouwde kwaliteit.

Natuurlijk

Deze lente en zomer dragen dames sokken met opengewerkte dessins, on-trend prints, pastelkleuren en zwart/wit-accenten. Tegenwoordig zijn die net zo makkelijk te combineren met sneakers, loafers en pumps als met sandalen. Voor de heren zijn er sokken met geometrische structuren en een grafisch lijnenspel. Een veel geziene mix is die van sporty met classy, zowel in het design van de sok als in de outfit. Voor de winter geldt voor beide dat er veel aandacht is voor organische structuren, passend bij het gebruik van meer duurzame, natuurlijke materialen.

Your choice of luxury

Marcmarcs heeft bewezen dat hoogwaardige beenmode wel degelijk betaalbaar kan zijn. Al decennia lang werkt Marcmarcs samen met ambachtslieden die het naadje van de kous weten. Toewijding aan vakmanschap en verfijnd design voeren de boventoon. Marcmarcs staat bekend om de unieke mix van hoogwaardige materialen en toepassingen voor een betaalbare prijs.

Promotion Lees meer over Marcmarcs op de merkpagina

De nieuwe collectie is vanaf midden maart ook te zien op de FashionUnited Marketplace-pagina van Marcmarcs