Bekende namen bij bruidsmode tentoonstelling ‘Ja, ik wil!’ in Fries Museum

Het Fries Museum duikt de bruidsmode in. Het museum zoomt in op 250 jaar aan bruidskleding met de tentoonstelling ‘Ja, ik wil!’. Enkele hoogtepunten van de tentoonstelling zijn de bruidsjurk van koningin Máxima en bekende Nederlander Nikkie de Jager.

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee door de verschillende tradities die spelen bij een trouwjurk, sinds wanneer een trouwjurk traditioneel wit is en welke diverse modetrends er waren.

Diverse bekende namen komen terug in ‘Ja, ik wil!’. Dan gaat het niet alleen om bekende dragers, maar ook bekende ontwerpers. Zo zijn er trouwjurken te zien van Viktor&Rolf, Iris van Herpen en Jan Taminiau. Ontwerper Claes Iversen laat daarnaast in een van de tentoonstellingszalen zien hoe een ontwerper van trouwjurken te werk gaat. Het ontwerp van de tentoonstelling heeft ook een modieus tintje aangezien dit is gedaan door ontwerpstudio Maison the Faux, die eerder het Mode Stipendium ontvingen.

Tentoonstelling ‘Ja, ik wil!’ is van 14 september 2024 tot en met 16 februari 2025 te zien in het Fries Museum in Leeuwarden.