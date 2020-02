Belangrijkste conclusies uit London Fashion Week Herfst/Winter 2020

Britse stijl, duurzame collecties en afname Chinese bezoekers: dit zijn de voornaamste conclusies uit London Fashion Week, dat op dinsdag afliep:

Alle modeweken onder donkere wolk door dreiging coronavirus

De deelname van Chinese retailers en media nam flink af tijdens LFW door de reisbeperkingen als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus. Het was een harde klap voor de branche die China tot de grootste consument van luxegoederen rekent.

De epidemie heeft een behoorlijk negatieve impact gehad op de vraag naar luxe, waarschuwde Burberry op 7 februari. Het merk moest tijdelijk 24 van haar 64 winkels in China sluiten, terwijl de overige winkels minder uren maakten.

De British Fashion Council zorgde voor een grondige schoonmaak van de locatie in Londen, maar slechts een paar modellen droeg mondkapjes – die natuurlijk bij hun outfits pasten.

Foto: Roksanda AW20/21, Catwalkpictures

Felle kleuren van Goddard en Roksanda brengen licht naar LFW

Als angst voor COVID-19 en de grijze winterdagen voor een dip zorgen, dan bieden de kleurrijke collecties van de Serbische Roksanda of de Britse Molly Goddard wellicht verlichting.

Tot de meer opvallende creaties van Roksanda behoren een volumineuze avondjurk in neon oranje zijde met een paarse sleep.

De emblematische tule jurken van Goddard creëren een kinderlijke en vreugdevolle look.

Texturen en volume zijn de nieuwe ‘sjiek’, zegt JW Anderson. Voor zijn nieuwe collectie zei hij dat hij ‘iets optimistisch’ wilde.

Foto’s: JW Anderson AW20/21, Catwalk pictures

Anderson brengt optimistische stijl naar Londen

Anderson, die in zijn kindertijd in Noord-Ierland woonde, liet zich voor de kleuren en ontwerpen van een aantal jurken inspireren door Guiness stout. “Er was iets aardigs in de typografie van Guiness – er was goud, er was zwart, een beetje zilver en wijnrood,” zei hij.

Als je je even als een prinses wilt voelen, dan zou de nauw toegesneden jumpsuit van Halpern, met veelkleurige paletten, goed dienst kunnen doen. Of misschien het met kristallen bezaaide kostuum met bijpassende kap van Richard Quinn.

Met deze sprankelijken creaties riep Quinn het beeld van de Pearly Kings en Queens op, iconen uit de arbeidsklasse die hun outfits met honderden parelmoer knoopjes versierden.

Foto’s: Burberry AW20/21 met toestemming van het merk

Burberry presenteert pure Britse stijl in een post-Brexit Engeland

Het vertrek uit de Europese Unie leidde tot een moment van inkeer voor Engeland, en ontwerpers wendden zich tot typisch Britse stoffen zoals Harris tweed van Vivienne Westwood, met klassieke beige en paarse lijnen.

Margaret Howell, die dit jaar het 50-jarig jubileum van haar merk viert, hield het bij een Britse look met een korte regenjas gepaard met blote benen, plooirokken en nonchalant gestrikte dassen, in een schoolgirl-chic stijl.

De Shrimps modellen, gekleed in Schotse ruit, leken klaar voor een weekendje Balmoral met Koningin Elizabeth.

Voor Burberry wendde creatief directeur Riccardo Tisci zich weer tot de regenjas waar het merk bekend om staat, en maakte het jeugdiger en sexyer. Voor zijn vierde seizoen creëerde hij een regenjas/gewatteerde jas hybride en combineerde op gewaagde manier verschillende roostermotieven.

Foto’s: Burberry AW20/21 met toestemming van het merk

Protestanten constante herinnering aan milieuproblematiek

Ontwerpers kunnen het milieu-impact van de branche niet langer negeren – iets waar de protestanten Extinction Rebellion hun op zaterdag aan herinnerden. Dankzij het gebruik van hernieuwbare stoffen en ‘upcycling’ – het hergebruik van gedragen kledingstoffen – werden innovatieve stilisten opgenomen in een tentoonstelling over ‘positieve mode’.

De grote merken blijven zich ontwikkelen. Burberry kondigde aan dat haar modeshow neutraal gecertificeerd was op het gebied van koolstofemissies, terwijl Tommy Hilfiger zei dat zijn 2020 collectie de meest milieuvriendelijke is die ooit gemaakt werd.

De Ierse Richard Malone , een van de meest vooruitstrevende jonge ontwerpers op het gebied van duurzame ontwikkeling, ontving op maandag de internationale Woolmark prijs , een weerspiegeling van deze veranderende industrie. Ondertussen werd de eerste Karl Lagerfeld prijs voor innovatie aan de Amerikaanse ‘upcycling’ ster Emily Adams Bode overhandigd. (AFP)

Titel foto’s: Burberry AW20/21 met toestemming van het merk