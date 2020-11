“Belda Lloréns: duurzame garens waar de grote merken in de sector voor kiezen"

Het bedrijf Belda Lloréns uit Alicante zet zich al drie decennia lang in voor het milieu door duurzame garens te produceren. Op Europees niveau onderscheidt het bedrijf zich nu meer dan ooit door de geweldige kwaliteit en verscheidenheid van zijn garens, waarmee ecologisch verantwoorde mode wordt bevorderd. We hebben Paco Mataix, Partner & Business Development Manager en Fabricio Mancebo, Creative & Strategic Brand Manager, geïnterviewd om rechtstreeks via hen kennis te maken met hun topproduct, Ecolife Yarns, dat furore maakt bij de grote internationale modebedrijven.

Wat doet Belda Lloréns?

Belda Lloréns is een familiebedrijf met 65 jaar ervaring in de sector, dat zich bezig houdt met de productie van Open End-garens.

We maken al 30 jaar ecologische garens van gerecyclede materialen. In het begin was het om de concurrentie voor te zijn, aangezien wij pioniers waren in het gebruik van gekleurd gerecycled katoen voor de vervaardiging van kwaliteitsgarens voor de modesector. Daarmee hadden we twee aanzienlijke voordelen en besparingen: ten eerste hoefden we het katoen niet te verven, dat ons zowel een economisch als ecologisch voordeel opleverde. Ten tweede gebruikten we gerecyclede vezels, die goedkoper waren dan nieuwe katoenvezels.

Over het algemeen hebben we in deze periode het gebruik van deze duurzame grondstoffen niet onder de aandacht gebracht, omdat ze werden geassocieerd met goedkope garens van minder kwaliteit. Ons heeft altijd één ding heel duidelijk voor ogen gestaan: kwaliteit. Over kwaliteit valt niet te twisten en we hebben altijd duurzame garens vervaardigd aan de hand van vergelijkbare kwaliteitscriteria als de conventioneel geproduceerde garens.

Wat is ECOLIFE?

Ecolife Yarns is ons paradepaardje. Dit merk hebben we 5 jaar geleden in het leven geroepen naar aanleiding van onze inspanningen van de afgelopen 25 jaar.

2 jaar geleden hebben we alles op alles gezet om onze volledige productie en ontwikkelingen op het gebied van merkpositionering naar een internationaal niveau te brengen. We hebben duurzame garens op de markt gebracht met de grootste verscheidenheid, kleuraanbod, kwaliteit en de beste service. We willen synoniem staan voor duurzame kwaliteitsgarens. We produceren biologische viscose, gerecycled katoen, EcoVero, BCI-katoen en gerecycled polyester.

Wat betekent recyclen voor u in het algemeen en hoe groot is momenteel uw ecologische voetafdruk?

Recycling en het gebruik van duurzame grondstoffen zit in onze aard. We hebben zojuist het duurzaamheidsrapport van 2019 gepubliceerd. Alle besparingen zijn nu openbaar en gecontroleerd door Aitex, een van de belangrijkste textieltechnologie-instituten in Europa. Met onze productie in 2019 hebben we bijvoorbeeld een katoenareaal en -oogst voorkomen van een gebied gelijk aan 13 keer het oppervlak van New York en een watervolume bespaard dat gelijk staat aan 2800 Olympische zwembaden.

Welke meerwaarde heeft innovatie voor uw ondernemingsstructuur? Of anders gezegd, waarin onderscheidt Belda Lloréns zich op Europees niveau als baanbrekend bedrijf op het gebied van innovatieve garens?

We zijn onze concurrentie altijd een stap voor geweest wanneer het gaat om nieuwe ontwikkelingen, investeringen in innovatie en in het gebruik van grondstoffen die van oudsher niet in open-end systemen werden gebruikt. Wij werken met wol, linnen, Tencel, verschillende garendiktes enz.

Op welke markten worden uw garens gedistribueerd en naar welk type modebedrijven?

We zijn aanwezig op de meeste markten in Europa, Noord-Afrika, Latijns-Amerika en de VS, met distributiecentra aan zowel de oostkust als de westkust.

In deze laatste fase werken we met allerlei ondernemingen en is er een rechtstreekse samenwerking met grote merken en modegiganten. Dit stemt ons tot tevredenheid, omdat hieruit blijkt dat ons werk en streven naar duurzaamheid nu werkelijkheid is geworden.

Hoe verhoudt ECOLIFE zich prijstechnisch tot traditionele garens?

We produceren concurrerende garens die van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten, met een Stock Service van meer dan 1.700 producten op voorraad, onderverdeeld in kleuren en kenmerken.

Uiteraard kunnen we qua prijs niet concurreren met producten uit India, Pakistan of China… Ons product is heel anders. We werken veel in het snel veranderende modesegment, waarin een voorraadbeheerservice van levensbelang is.

Denkt u dat modebedrijven hun klanten bewust kunnen maken van duurzaamheid en verantwoord consumeren? Hoe kan dit worden verbeterd?

Ik denk dat er nog een lange weg te gaan is. Het belangrijkste is dat de eindgebruiker steeds vaker om duurzame mode vraagt en dit lijkt nu al werkelijkheid te worden. Duurzaamheid begint niet bij recycling. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Duurzaamheid begint met een duurzaam ontwerp. Dat is essentieel. Bovenal moeten we inzien wat duurzaamheid nu eigenlijk is. Duurzaamheid is een globale visie die onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, een bijdrage levert aan de samenleving en aandacht geeft aan het milieu.

Welk omzetpercentage van al uw activiteiten vertegenwoordigt ECOLIFE?

Dit jaar is de groei exponentieel en kwam de hausse tijdens en na COVID-19. Het heeft de textielsector een enorme boost gegeven. In een razend tempo werd de industrie bijna door de consument gedwongen om met meer respect met het milieu om te gaan en de dingen anders te doen om zorg te dragen voor de planeet.

In 2019 bedroeg de verkoop van de Ecolife-producten 10 procent en momenteel is dit in Spanje, Italië, Portugal en de VS toegenomen tot 45%.

Welke uitbreidings- of ontwikkelingsplannen heeft u in gedachten voor de toekomst?

We hebben veel projecten in gang gezet. Eerlijk gezegd verheug ik me op elke dag.

Denk bijvoorbeeld aan de katoenen garens die we gaan lanceren, met honderd procent duurzame kleuren, zonder gebruik van kleurstoffen, of aan het nieuwe biologisch afbreekbare polyester. We werken al aan de traceerbaarheid van onze garens en producten via Blockchain, om zo het vertrouwen van onze klanten en de eindgebruiker te versterken. We zijn van plan uit te breiden naar Aziatische markten en hebben al een overeenkomst voor nauwe samenwerking gesloten met een ander wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van duurzaam textiel, Texloop - Circular Systems.

We hebben een zeer sterk team samengesteld en richten ons op de toekomst. We zijn continu in beweging en moedigen jullie aan om je aan te sluiten bij onze Ecolife-beweging. Ons motto is: “Be part of the change & Live the cycle of color”!

Wat is uw doel voor de komende jaren?

Als we erin slagen het traject te volgen dat we van plan zijn, zullen we ongetwijfeld een modewereld zien vol onze innovaties en ECOLIFE-labels, aangezien deze een duurzaam kwaliteitsproduct garanderen. Hieruit zal blijken dat de textielindustrie het duistere hoofdstuk echt heeft gesloten.

Foto's door: Belda Lloréns