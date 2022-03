Belda Llorens en Ecolife, de Europese maatstaf voor duurzaam garen

Maak kennis met de bestsellers

Belda Llorens is met meer dan 60 jaar knowhow, 65.000 m2 aan faciliteiten, een stock service van 2 miljoen kg en meer dan 1.500 verschillende referenties een "must" geworden in de textielindustrie. Het bedrijf exporteert momenteel naar meer dan 50 landen en bijna 100% van haar verkoop bestaat uit duurzaam garen.

Belda Llorens loopt met haar merk Ecolife Yarns®, voortdurend voorop in innovatie, ontwikkelt nieuwe gerecyclede producten, maakt gebruik van blockchain-technologie voor de traceerbaarheid van haar garens en onderzoekt nieuwe manieren om kleur aan te brengen, waarbij tegelijkertijd het verbruik tot een minimum wordt beperkt. Alle Ecolife producten zijn vanaf het begin gecertificeerd en leveren ongelooflijke besparingen met water, energie, kunststoffen en CO2 op. Het bedrijf werd in 2021 CO2-neutraal. Dit is zowel haar filosofie als de weg naar de toekomst.

Image: Belda Llorens

De bestsellers van Belda Llorens en Ecolife zijn zeer gewild in de textielsector. We hebben het dan bijvoorbeeld over ECotton, gemaakt van 60% gerecycled katoen en 40% BCI-katoen. Een essentieel onderdeel in veel collecties van de beste fabrikanten en merken in de sector is hun EBestCotton, het meest duurzame gekleurde katoen op de markt. Het is ontwikkeld met 50% biologisch en 50% gerecycled katoen. Bovendien is de kleur van dit garen afkomstig van het gerecycleerde katoen zelf, zodat er geen chemische kleurstoffen nodig zijn. Dan is er ook nog E*Viscose, de eerste viscose met GRS- en FSC-certificering. Het bedrijf werkt momenteel ook samen met Good Earth Cotton, een koolstofpositief katoen dat meer absorbeert dan het uitstoot. In de nabije toekomst presenteren Belda Llorens en Ecolife nieuwe materialen, zoals gerecycled linnen en producten op basis van hennep.

Ecolife is nu zonder twijfel een maatstaf in de textielsector. Steeds meer industriële bedrijven en handelsmerken kiezen voor hun kleding voor het garen van Ecolife, omdat het product garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid.