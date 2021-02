Belda Lloréns lanceert haar lijn duurzame producten E* en haar E*movement

[E]*movement is het wereldwijde duurzaamheidsproject van Belda Lloréns, met als uitgangspunt de zorg voor de planeet en de volgende generaties.

Gedurende meer dan 60 jaar heeft Belda Lloréns nauwgezet gewerkt om te kunnen beschikken over een solide basis van innovatie, duurzaamheid en transparantie. Hierdoor an het momenteel een ontwikkeling en service bieden, 360° rond de circulaire economie.

De ECOLIFE-beweging omschrijft zichzelf als verantwoordelijk, gewetensvol en respectvol, maar ook als creatief, kleurrijk en vol energie.

“Met [E]*movement willen we onze krachten bundelen met andere merken om een wereldwijde beweging op te zetten door middel van samenwerking, waarbij we met al onze medewerkers een uitgebreid netwerk creëren van bedrijven en merken die bereid zijn om een duurzamere branche en wereld te maken”, zegt Fabricio Mancebo, de global brand director van het bedrijf.

Respect voor het milieu, goed ondernemingsbestuur en sociale betrokkenheid betekent bovenal respect voor de mens. En daarop is al jaren de focus van het merk gericht.

Samen met de Ecolife-beweging heeft het bedrijf deze maand het nieuwe imago van zijn E*-productlijn gelanceerd. Ecolife is al een echt symbool binnen de branche. Het is een icoon van de essentie van hun manier van werken. Eenvoud voert de boventoon en het meest ingewikkelde gedeelte ligt in het gemakkelijk maken van het complexe. En zo werkt het bedrijf.

E* is ontworpen als een formule, samengesteld uit alle concepten die deel uitmaken van haar personaliteit. Ecologie, recycling, innovatie, techniek, karakter, mentaliteit, kennis, kracht, creativiteit en kleur.

Het assortiment E*-producten

E*BestCotton Het meest duurzame gekleurde katoen ter wereld. 50% biologisch katoen + 50% gerecycled gekleurd katoen.

E*Cotton 60% gerecycled katoen + 40% BCI-katoen.

E*Viscose De enige viscose met GRS-certificaat. 20% gerecyclede viscose + 80% EcoVero viscose.

E*PolyCot Het meest duurzame 100% gerecyclede garen op de markt. 50% gerecycled katoen + 50% gerecycled polyester.

E*Woolcel 75% FSC viscose + 25% wol non mulesed wool (wol zonder mulesing).

E*Polyester 100% Gerecycled polyester.

E*Soft&Fresh 60% Ecovero viscose + 20% gerecyclede viscose + 20% linnen.