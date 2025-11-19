Belgian Fashion Awards: Brussels talent drukt zijn stempel op het internationale modebeeld

Afgelopen avond stroomde de Antwerpse Boerlaschouwburg vol met allerlei modetypes - professioneel en liefhebbers - voor de achtste en eerste openbare editie van de Belgian Fashion Awards. Het Belgische mode prijzenfeest moet uitwijzen wie de Belgische mode vooruitdraagt op nationaal en internationaal niveau. Met name Brusselse talenten vielen in de prijzen.

Vanzelfsprekend moest Julian Klausner, de nieuwe voorman bij Dries van Noten, met zijn eerste dames- en herencollecties in maart en juni hoog op dat lijstje prijken. Klausner, Brusselse, studeerde mode aan het befaamde La Cambre en sloot zich in 2018 bij Dries Van Noten aan. Daar bekleedde hij allerhande creatieve rollen en werd hij al snel de vertrouwde partner van the man himself. Nu mag hij het huis verder brengen en volgens de jury heeft hij dat talent én de legitimiteit in huis.

Veranderaars

Agency Masjien werd Changemaker of the Year door bezigheden op het snijvlak van mode, duurzaamheid en technologie. “Jasmien Wijnants en Ann Claes informeren, betrekken en stimuleren de dialoog over de toekomst van de mode”, meldt de Belgische promotiegroep Flanders District of Creativity over de winnaars. In 2025 lanceerden ze Josie, een AI-chatbot voor alle vragen over greenwashing in de mode, en Motor, een digitale modebeweging voor eigengereide creatievelingen.

Ook genomineerd voor de award was Mats Rombaut, maar hij ging naar huis met de accessoireprijs voor zijn onafhankelijke en naar hemzelf vernoemde plantaardige schoenenproject: Rombout. Daarnaast hielp hij Virón oprichten, nog zo’n schoenenlabel dat alternatieve, veganistische exemplaren aanbiedt. Volgens een persbericht van Flanders District of Creativity, werd Rombaut op zijn grote avond neergezet als voorbeeld in de duurzaamheid.

Mats Rombaut' plantaardige schoenen. Credits: Flanders District of Creativity

Liefdesmerken, nieuwe merken

Streetwearlabel MXDVS sleepte de ‘Love Brand of the Year’ prijs in de wacht, de eretitel voor merken die nog loyale klanten aan zich weten te binden. ​Dit jaar zat het merk niet stil, met een nieuwe knitwear-collectie, waaronder ook kussens en dekens, en een pop-upwinkel in Antwerpen. Ontwerper Max Reynders liet zich via een publieksstemming verkiezen. Zijn ant-steriele gothic en streetwear esthetiek gaven de doorslag, stelt Flanders District of Creativity. Reynders is bovendien een multitalent met zijn gaven in grafisch ontwerp, patroonontwerp en sieradenontwerp.

REantwerp, het label van ontwerper Tim Van Steenbergen en journaliste Ruth Goossens, werd verkozen als opkomend talent (‘Emerging Talent Award’) door de sociale aspecten die een vooraanstaande plaats hebben binnen het bedrijf: dat er met in-house opgeleide vluchtelingen en met reststoffen wordt gewerkt.

Chloë Reners, kersvers afgestudeerde aan de Antwerpse Modeacademie, is de ‘Most Promising Graduate of the Year’ door haar afstudeercollectie ‘dot dot dot’ - een onderzoek naar thema's als surrealisme en de representatie van vrouwen in de kunst. Ondertussen woont ze in Parijs, waar ze stage loopt bij Dior. Iemand om in de gaten te houden dus.

Chloë Reners studeerde pas af van de afdeling Mode aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen Credits: Flanders District of Creativity

Professionals uit de schaduw

‘Creative Professional of the Year’ werd Sonja Noël door haar geslaagde Brusselse multibrand designerwinkel, Stijl, door het veertigjarig bestaan nu ook te bewonderen in het Brussels Fashion & Lace Museum. Volgens de jury is haar inzet om jonge talenten met een eigen stem daar zichtbaar te maken prijzenswaardig. Noël begon haar eerste Brusselse winkel - inmiddels zijn het er twee - halverwege de jaren tachtig, te beginnen met de Antwerp Six, en droeg via haar curatie mettertijd bij aan de heropleving van de bruisende Dansaertwijk.

STIJL, een begrip in Brussel sinds de jaren tachtig. Credits: Flanders District of Creativity

Ontwerper Tony Delcampe werd het gezicht bij de ‘Outstanding Achievement Award’, die uitzonderlijke carrièremoves eert. Hiervoor zijn geen genomineerden; de internationale BFA-jury beslist onafhankelijk wie de titel verdient. Delcampe, klassiek geschoold in textielontwerp in Doornik en alumnus van La Cambre Mode(s), heeft sinds zijn afstuderen in 1994 een indrukwekkend parcours afgelegd, zo oordeelde de jury. ​​Sinds 1999 leidt hij het atelier van La Cambre Mode(s) en daar heeft hij de groten van dit moment begeleid, zoals Matthieu Blazy (Chanel) en Anthony Vaccarello (Saint Laurent).

Nieuwe prijzen

Nieuw in deze editie zijn de twee prijscategorieën ‘Company of the Year' en ‘Model of the Year’. De eerste was voor Arte Antwerp, het succesvol streetwear label dat begon met een T-shirt-experiment naar de kunstzinnige en multidisciplinaire esthetiek van creative director Bertony Da Silva. In 2024 kreeg hij de ultieme erkenning met een eerste winkel in Parijs.

De modellenprijs ging naar Hanne Gaby Odiele, twintig jaar geleden bij toeval ontdekt op het Novarock-festival in Kortrijk. De jury prees haar om haar invloedssferen langs sociale media, waar ze bewustzijn zaait over genderidentiteiten en met name intersekse personen. Die hebben zowel mannelijke als vrouwelijke aangeboren kenmerken, zoals zijzelf.

Model Hanne Gaby gebruikt haar invloed op sociale media om bewustzijn te zaaien over genderidentiteiten. Credits: Flanders District of Creativity

Veelkoppige jury

De talenten werden aangewezen door een veelkoppige jury met internationale allure - een bewuste keuze om de reikwijdte van de Belgische mode uit te dragen, zo legde Flanders District of Creativity eerder uit aan FashionUnited. Op de lijst staan bekende gezichten zoals Bianca Luzi, CEO bij Raf Simons, Caroline Esgain, Conservator Fashion & Lace Museum Brussels, Pucci’s CEO Saar Debrouwere en het hoofd van opkomende merken bij Fédération de la Haute Couture et de la Mode, Serge Carreira. De voorselectie werd al gemaakt door modeprofessionals onder de naam ‘The Industry 200’.

Het was alweer de achtste editie van het Belgische prijzenmoment, dat sinds 2017 wordt georganiseerd door Flanders District of Creativity, Mad Brussels, Wallonie Bruxelles Design Mode en Weekend Knack/Le Vif Weekend. Wat begon als een studentenwedstrijd is nu een volwaardige awardshow voor modetalent uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië.