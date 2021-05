België presenteert exitplan: 9 juni theaters, cinema’s en feestzalen weer open

Het Overlegcomité is het eens geworden over een exitplan voor België. Het betekent dat op 9 juni weer een hoop locaties de deuren mogen openen, zo meldt De Tijd. Onder andere theaters, cinema’s en feestzalen mogen op dat moment weer open. Ook liet het Overlegcomité doorschemeren dat er versoepelingsrondes komen in juli, augustus en september.

Aan de versoepelingen zijn uiteraard voorwaarden gekoppeld zoals het aantal vaccinaties en de belasting van de intensieve zorg in de ziekenhuizen. Zolang er meer dan 500 covid-patiënten op de intensive care liggen, gaan de versoepelingen niet door. Op dit moment liggen daar nog 700 patiënten, aldus De Tijd.

België heeft dus diverse versoepelingen op het oog. Vanaf 9 juni mogen cafés en restaurants weer binnen klanten ontvangen. Terrassen kunnen tot half twaalf ‘s avonds open blijven, maar een sluitingstijd voor binnen is nog niet afgesproken. Ook fitnessruimtes, casino’s, bowlings, cinema’s theaters en feestzalen mogen op 9 juni onder voorwaarden weer open. In feestzalen mogen maximaal 50 mensen aanwezig zijn.

De regels voor evenementen worden ook versoepeld. Binnen mogen 200 mensen aanwezig zijn, zolang de capaciteit van de zaal niet meer dan 75 procent op dat moment bezet is. Buiten mogen 400 mensen aanwezig zijn. Het dragen van een mondmasker en het houden van afstand blijft verplicht. Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen vanaf 9 juni met 100 mensen binnen en 200 buiten. Niet professionele sportwedstrijden en trainingen kunnen vanaf dat moment met maximaal 50 deelnemers binnen en 100 buiten plaatsvinden.

Ook thuis wordt er versoepeld. Gezinnen kunnen op dat moment vier mensen ontvangen in plaats van twee. Daarnaast komen er ook terugkeermomenten voor wie verplicht moet telewerken. Werknemers mogen één dag per week terugkeren naar de werkvloer zolang maar 20 procent van het personeel tegelijkertijd aanwezig is om drukte te vermijden.

Voor de zomer heeft het Overlegcomité diverse versoepelingen op het oog. Bijvoorbeeld het niet meer verplicht stellen van telewerk vanaf juli. Beperkingen van winkelen verdwijnen aan het begin van de zomervakantie, aldus De Tijd. Per juli moet reizen binnen de EU ook weer mogelijk worden met een vaccinatiecertificaat en de regels voor evenementen, feesten, recepties, erediensten, huwelijken en begrafenissen worden verruimd. Deze regels worden per augustus, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, weer verruimd.