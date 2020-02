Belgisch-Frans merk Ester Manas in shortlist LVMH Prize

De LVMH Prize heeft de shortlist voor de 2020 editie bekendgemaakt. Onder de twintig merken op de lijst is ook het Belgisch-Franse Ester Manas te vinden.

Ester Manas definieert zichzelf als een duurzaam, inclusief en onafhankelijk merk. Het damesmerk ‘ondersteunt vrouwen en hun vormen en maakt hen sterk, krachtig en aantrekkelijk’. Het merk wordt verkocht bij onder andere Galeries Lafayette, Printemps, Please Do Not Enter, Shop Villa Noailles en 50m. Het merk wordt ontworpen door Ester Manas en Balthazar Delepierre.

Het merk Ester Manas neemt het in de shortlist op tegen Ahluwalia, Alled-Martinez, Area, Casablanca, Chopova Lowena, Commission, Helmstedt, Kaushik Velendra, Nicholas Daley, Nous Etudions, Peter Do, Piere D’Angelo, Rave Review, Samuel Gui Yang, Siniso Khumalo, Supriya Lele, Tomo Koizumi, Vaqar en Yuhan Wang.

De twintig merken op de shortlist hebben het in de voorselectie opgenomen tegen in totaal 1700 aanmeldingen uit 110 verschillende landen. Eind februari moeten de twintig merken hun collectie presenteren aan 68 internationale experts. Na deze ontmoeting met de experts zullen acht merken benoemd worden tot finalist. Op 5 juni wordt onthuld wie de winnaar is van de 2020 LVMH Prize. De winnaar ontvangt 300.000 euro en een mentorschap van een jaar.