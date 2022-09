Belgisch luxe handtassenmerk KAAI “pops up” op Paris Fashion Week

Hét Belgische luxe handtassenmerk voor vrouwen "on the go" landt in Parijs voor de Fashion Week! U kan er de wondere wereld van KAAI ontdekken: hedendaagse handtassen die schoonheid en functionaliteit naadloos in elkaar laten overgaan.

De pop-up store (FW 22 collectie) wordt uitgebreid met een exclusieve showroom waar Helga Meersmans, mede-oprichtster en designer, de SS 23 collectie presenteert.

Pop-up & showroom van 28.09.22 tot 04.10.22: Rue du Marché St Honoré 9 ; openingsuren : 10u – 19u