Belgisch merk Arte Antwerp slaat handen ineen met Adidas voor langdurige samenwerking

Adidas en het Belgische streetwearlabel Arte Antwerp hebben donderdag hun samenwerking officieel gelanceerd met de introductie van de Lightblaze POD. Het is het eerste product dat onderdeel is van de langdurige samenwerking.

Met de samenwerking willen de merken sportkleding herdefiniëren door de lens van 'street culture, met invloeden uit de Afrikaanse diaspora'. Arte-oprichter en creatief directeur Bertony Da Silva liet zich daarbij inspireren door zijn Angolese roots en Europese achtergrond. “De samenwerking tussen Adidas en Arte is voor ons dé manier om onze visie op sportkleding te vertalen binnen het erfgoed en de technische expertise van adidas. Maar het is meer dan zomaar een partnership: het is een kans om te vertragen in een wereld die steeds sneller draait, en opnieuw inhoud centraal te stellen in design,” vertelt Da Silva in een persbericht.

De Lightblaze POD combineert Arte’s minimalistische designstijl met Adidas’ technische expertise. Het model is uitgerust met Adizero Lightstrike foam en voorzien van Arte’s metalen branding. De Lightblaze POD kost 200 euro. In de komende maanden volgen nieuwe Adidas x Arte-releases, waaronder een omkeerbaar trainingspak en een volledige kledingcollectie die de wisselwerking tussen Afrikaans erfgoed en Europese identiteit verder uitdiept.