Belgisch merk Howlin’ focust vanaf nu op volledige collecties voor mannen

Waar Howlin’ in eerste instantie zich focuste op kwalitatieve truien, breidt het merk nu uit naar een volledige collectie. De SS21 collectie bevat naast de tops ook accessoires en broeken, zo blijkt uit een persbericht.

Howlin’ besloot uit te breiden op vraag van internationale ketens zoals Mr Porter en Matches fashion maar ook door winkels zoals Neighbor uit Canada of Oi Polloi uit Groot-Brittannië. De zomercollectie is dus de eerste complete collectie van het mannenmodemerk, zo wordt gemeld in het bericht. Howlin’ liet zich voor de collectie inspireren door dagdromen over lange zomers in de Franse riviera. Daarnaast is de collectie een ode aan de Belgische textielambacht. “Zo is elk stuk volledige made in Belgium with a smile.”

Howlin’ werd in Antwerpen opgericht door broers Jan en Patrick Olyslager. Het merk wordt inmiddels bij ruim 200 multimerkenboetieks verkocht wereldwijd.