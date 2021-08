Belgisch merk Mayerline herwerkt jassen uit vorige seizoenen tot handtassen

Mayerline geeft een nieuw leven aan deadstock uit vorige collecties. Het Belgische merk heeft teddyjassen uit oudere wintercollecties herwerkt tot een gelimiteerde collectie van tassen, aldus het persbericht.

Het resultaat is een beperkte oplage van 20 stuks die exclusief te koop is via de website van het merk. De items zijn te koop vanaf 31 augustus en kosten 69 euro per stuk.

Damesmodemerk Mayerline omschrijft zich als een merk dat een evenwicht biedt tussen actuele modetrends en comfort. Het merk kent inmiddels 44 winkels, 12 corners in Galeria Inno en 16 shop-in-shops in België en Luxemburg. Daarnaast is het merk beschikbaar bij diverse multimerkenboetieks.