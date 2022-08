Belgisch merk Terre Bleue voegt handtassen toe aan assortiment

Terre Bleue breidt het assortiment verder uit en lanceert een handtassenlijn. De lijn is onderdeel van de herfst-winter 2022 collectie, zo blijkt uit een persbericht. De collectie bestaat uit vijf modellen.

Voor de tassen is inspiratie gehaald uit het Terre Bleue kruis-logo. De uitlijn hiervan is subtiel te herkennen in de ontwerpen van de tas. De collectie bevat onder andere een crossbody bag, een tote bag en een klassieke handtas. De kleuren zijn hazelnoot en camelkleurig leer, en in sommige modellen zit de kenmerkende blauwe kleur van Terre Bleue verwerkt, aldus het persbericht. Prijzen liggen tussen de 199,90 euro en 249,90 euro.

Belgisch merk Terre Bleue bestaat sinds 2002 en biedt kleding voor zowel dames als heren. Het merk heeft inmiddels 16 eigen winkels, een webshop en heeft 250 wholesalepunten.