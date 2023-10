Belgisch modehuis Natan viert 40-jarig jubileum met tentoonstelling én boek

Belgisch modehuis Natan tikt dit jaar de 40 aan. Ter ere van het jubileum is er een tentoonstelling opgezet in Brussel en komt er een boek uit over het merk en zijn creatief directeur Edouard Vermeulen.

De tentoonstelling vindt plaats van 1 tot en met 26 november in het Modemuseum in Brussel, in de Espace Vanderborght. Vijftig couturejurken zullen hier worden tentoongesteld, zo is te lezen in een persbericht. De tentoonstelling blikt terug op het verleden én kijkt vooruit naar de toekomst.

''Ik wilde modellen tonen die symbool staan voor onze geschiedenis op een plek die zich leent voor de installatie van tientallen bustes in een luchtige scenografie. Het is als een uitbreiding van de coutureshow die in juli in Parijs werd gepresenteerd, met de projectie van video's van de show als geanimeerde ondersteuning. We zullen ook signeersessies organiseren en afhankelijk van de gelegenheid zullen bezoekers in contact kunnen komen met leden van het team die onze processen en filosofie zullen uitleggen”, aldus Edouard Vermeulen in het persbericht.

Het boek dat wordt uitgebracht ter ere van het jubileum heeft de naam ‘Edouard’ gekregen en is geschreven door modejournalist Veerle Windels. Het boek bevat nooit eerder vertoonde foto’s van het modehuis.