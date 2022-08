Belgisch modemerk LolaLiza gaat ontwerptalent crowdsourcen, zo blijkt uit een persbericht. Het merk introduceert namelijk 'The LolaLiza Fashion School' waarbij Belgische modestudenten een kans krijgen een jurk te ontwerpen voor het merk.

Uiteindelijk zullen tien kandidaten de kans krijgen een jurk te ontwerpen en er zullen drie winnende ontwerpen worden uitgekozen door een jury. De gekozen tien deelnemers lopen in het najaar mee bij LolaLiza achter de schermen. Deze winnende ontwerpen worden op de markt gebracht door LolaLiza in mei 2023. Alle deelnemers aan 'The LolaLiza Fashion School' ontvangen een vergoeding voor hun deelname en de winnaar krijgens een creation fee en krijgen commissie op de verkoop van hun stuk. "Op deze manier wil LolaLiza de Belgische mode een extra duwtje in de rug geven.

De jury zal bestaan uit Ann Claes, medeoprichter van digital fashion agency Mutani en senior project manager bij Flanders DC, modejournalist Catherine Kosters, chief product officer en head of design bij LolaLiza Elodie Doret en managing partner bij pr-bureau MMBSY Myra Nurski.