Belgisch modemerk Thelma & Louise breidt maatrange uit naar 48

Belgisch modelabel Thelma & Louise introduceert grotere maten in het assortiment. De SS21-collectie is de eerste collectie waarin de maten tot en met 48 gaan, zo meldt een woordvoerder van het merk.

Thelma & Louise heeft online veel vragen gekregen voor grotere maten in de collectie. “Op die vraag heeft het merk ingespeeld want Thelma & Louise ziet alle vrouwen met alle rondingen graag,” aldus de woordvoerder. Met de uitbreiding wordt het collectieaanbod in grotere maten drie keer zo groot in vergelijking met vorig jaar.

Het label Thelma & Louise is sinds 2017 in handen van Marie Friling en Liza Tanghe. Sindsdien zijn de collecties onder handen genomen en de structuur van het merk eveneens. In 2019 opende het merk een eigen webshop.