Belgisch modemerk Wasted Atelier maakt modieuze kledingstukken uit deadstock: ‘Duurzame mode kan ook fashion zijn’

Het is tijd om een nieuw merk in de spotlight te zetten. Dit keer spreekt FashionUnited met de oprichter van het jonge Belgische damesmodelabel Wasted Atelier. Dirk Smet maakt limited edition items van opgekochte deadstock.

Smet is al zo’n 25 jaar actief als textielagent in België, Nederland en Frankrijk. Een aantal jaar geleden constateerde hij dat grote voorraden en overstocks een probleem begonnen te vormen in de mode-industrie. “Zowel bij mijn leveranciers en klanten in Frankrijk, Italië, Turkije, Nederland en België zag ik enorme voorraden onverkochte stoffen liggen”, vertelt Smet telefonisch. “Ik bedacht me dat die stoffen allemaal van goede kwaliteit zijn en een tweede leven verdienen.” Vanaf dat moment is Smet voorraden en deadstock gaan opkopen. In eerste instantie om te verkopen. Later ging hij zelf met de stoffen aan de slag: in december 2019 was daar een kleine collectie, bestaande uit 25 stuks.

Product

“Hoe de deadstock geproduceerd is, is voor Wasted Atelier minder belangrijk”, licht Smet telefonisch toe. “We gaan niet zeggen dat het van een biologische of gerecyclede stof moet zijn. We vinden het feit dat de stoffen al geproduceerd zijn en een tweede leven krijgen het belangrijkste.” Wanneer de stof is uitgezocht, mogen de stylisten er wat moois van maken. “De stylisten moeten het doen met de stof zoals hij is. Ze mogen het niet aanpassen. Daarnaast werken we niet zoals traditionele modemerken. De timing van een item is voor ons niet van belang. We produceren met de voorraad die we hebben. Wanneer de stof op is, is het op en kunnen we geen nieuwe items meer maken. Daarom spreken we van limited editions.”

Wasted Atelier lanceert iedere zes weken een nieuwe collectie. Het aantal items per collectie verschilt, omdat dat zoals eerder uitgelegd gebaseerd is op de stoflevering. Wasted Atelier wijkt ten opzichte van traditionele modemerken af van de seizoenen. “Het is nu bijvoorbeeld twee weken mooi weer, en we zouden volgens de traditionele mode aan een herfst-winter-collectie moeten beginnen. Wij besloten echter nog high summer items te maken, zoals shorts, een bikinitop en een lange jurk. We kunnen snel schakelen, omdat onze productie in België gebeurt”, aldus Smet. “Wasted Atelier heeft op dit moment drie maten in de range: 36, 38 en 40. Er is vraag naar grotere maten, maar we proberen eerst onze productie te verbeteren voordat we gaan uitbreiden. Daarom hebben we de meest courante maten gekozen. Daarnaast zijn veel kledingstukken one-size, zoals kimono’s.”

"Duurzame mode hoeft niet saai te zijn", aldus Smet. Credit: Wasted Atelier

Signatuur

“Duurzaamheid zit in het DNA van het bedrijf. Het begint met de stoffen. Als wij de stoffen niet opkopen, worden ze waarschijnlijk verbrand. Gratis is het niet, we betalen een kleine prijs. Wat betreft garen en al wat erbij komt kijken, dat wordt opgekocht uit voorraden. Denk hierbij ook aan knopen, buttons, etc. Het enige wat geproduceerd wordt, zijn de innaailabels, gemaakt van gerecycled polyester. De hangtags worden gemaakt van gerecycled karton. We willen zo transparant mogelijk werken. Daarnaast vindt het productieproces lokaal plaats, in België. We hebben dus een hele lage koolstofvoetafdruk.”

Doelgroep

“Onze doelgroep is de fashionista die milieubewust wil zijn. Iemand die op de hoogte is wat er speelt in de mode-industrie en weet dat het een vervuilende industrie is. Daarnaast maken we items voor consumenten die ervan houden een statement te maken en van gelimiteerde kledingstukken houdt.”

Retail

Wasted Atelier heeft op dit moment twee eigen winkels in Antwerpen en Gent. Daarnaast beschikt het modelabel over zo’n dertig verkooppunten verspreid over België, Nederland en Frankrijk. Ook heeft het een eigen webshop. “En 15 juni 2021 openen we een pop-up store in Sea Square te Knokke”, voegt Smet toe.

Segment

Wasted Atelier bevindt zich in het middelhoge segment. “De retailprijzen van de meeste items liggen tussen de 150 euro en 250 euro. Af en toe zit er een item van 119 euro bij, of een uitschieter van 300 euro. Het maakloon en stofverbruik zijn twee aspecten die worden meegenomen in de prijs”, aldus Smet telefonisch.

Alle kledingstukken worden gemaakt van reststoffen uit de mode-industrie. Credit: Wasted Atlier

Toekomst

Een korte termijn doelstelling is het verkoopnetwerk uitbreiden en professionaliseren. “Allereerst wil ik laten zien dat duurzame mode, ook fashion kan zijn. Met die gedachte wil ik Wasted Atelier laten groeien”, vertelt Smet. Het verkoopnetwerk wil Smet in verschillende stappen uitbreiden. “Zo komt er iemand ons team versterken die verantwoordelijk zal zijn voor de wholesale. Die willen we uitbreiden en zijn daarom ook op zoek naar extra verkooppunten.” Daarnaast is Wasted Atelier aan het investeren in de webshop: “Het gaat hier vooral om target marketing. Dat is iets wat we voorheen niet deden. We willen de Google Ads. afstemmen op ons doelpubliek. Beginnend bij België, en later in onze buurlanden.”

Een langere termijn doelstelling is het openen van twee nieuwe eigen winkels in België. “Waar precies, moeten we nog onderzoeken. De pop-up store in Knokke is een goede test. Als de winkel goed loopt, zou Knokke een potentiële locatie kunnen zijn. Leuven en Hasselt zouden ook geschikt kunnen zijn.” Daarnaast denkt Smet aan uitbreiding van stoffen voor de collectie. “We hebben bijvoorbeeld nog geen knit-collectie gehad. Dit is nog wat lastig, omdat we knitwear op dezelfde manier willen produceren en we garen moeten vinden die opgekocht kunnen worden uit voorraden. Maar, dit is nog work in progress.”