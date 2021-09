Belgisch modeontwerper Eduard Both lanceert CAP Studio opnieuw met uniseks collectie

Belgische modeontwerper Eduard Both geeft zijn eigen modelabel, CAP Studio, een nieuw leven met een collectie uniseks hemden, zo luidt het persbericht. De collectie is tijdloos en de shirts vallen oversized. Both is ex-ontwerper bij Miu Miu en Ports 1961.

De nieuwe collectie legt de focus op een klassiek herenshirt die Both transformeert tot een tijdloos, uniseks kledingstuk, zo staat in het persbericht. Ieder kledingstuk uit de collectie is een ode aan fantasie. Dat komt door de Victoriaanse en gotische stijlcodes die een geromantiseerde blik op het hedendaagse leven schetst. De shirts hebben een oversized fit en zijn verkrijgbaar in drie maten volgens het Japanse maatsysteem. De prijzen van de collectie variëren tussen de 356 euro en 765 euro. De collectie is te koop via de website.

Zijn idee om CAP Studio opnieuw te lanceren bloeide op tijdens de coronapandemie, zo is te lezen. De Belgische modeontwerper werkte de afgelopen jaren vooral in Milaan voor Italiaanse en Belgische modehuizen. Both raakte gefascineerd door een lokale boetiek in Milaan, gespecialiseerd in hemden. Tijdens de eerste lockdown ontwierp hij prototypes die ervoor zorgden dat de ‘comeback’-collectie een feit werd.

CAP staat voor Creative Anonymous Projects. Nadat Both toevallig een sokkenfabriek ontdekte tijdens een reis door Frankrijk, introduceert Both een knitwearcollectie. Deze collectie viel in de smaak bij onder andere Browns, 10 Corso Como en The Room. Vanuit daar wist de Belgische modeontwerper verschillende ontwerpfuncties te bemachtigen bij modehuizen zoals Miu miu en Ports 1961.

Credit: CAP Studio, Eduard Both

Credit: CAP Studio, Eduard Both

Credit: CAP Studio, Eduard Both