Belgisch momentum: de post-fashion week boost van Antwerpse labels

Nu het stof van de internationale modeweken is neergedaald, komt de Belgische mode sterker en hipper dan ooit uit de strijd. De sector herovert de wereldwijde schijnwerpers met een onmiskenbaar momentum. Na een reeks veelgeprezen presentaties in de grote modehoofsteden is het duidelijk: de Belgische esthetiek, die prioriteit geeft aan duurzaamheid, architecturale snitten en een moeiteloze cool, is precies waar de hedendaagse markt om vraagt.

Van uiterst precies afgewerkte naden tot doordachte uitbreidingen in de fysieke retail; Belgische merken herdefiniëren de moderne garderobe door vakmanschap te balanceren met een scherp zakelijk instinct. Centraal in deze verschuiving staan drie labels die het gesprek van de dag bepalen: Collectors Club, Alicia Audrey en Studio Clique.

Collectors Club: van retail-inzicht naar flagship-ambitie

Collectors Club is het ultieme voorbeeld van het identificeren van een gat in de markt en dit met chirurgische precisie invullen. Wat begon als een retailconcept, is uitgegroeid tot een krachtige, teamgeoriënteerde organisatie. Hun esthetiek, een “celebration of life”, mengt pragmatische daywear met verfijnde texturen. De collecties spelen vaak met de dualiteit tussen het vrouwelijke en het mannelijke, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige Italiaanse garens en gestructureerde poplins om een garderobe te creëren die zowel gecureerd als moeiteloos aanvoelt.

Credits: Collectos Club

Het merk transformeert momenteel van een wholesale-favoriet naar een autoriteit op het gebied van lifestyle. Om deze evolutie kracht bij te zetten, viert Collectors Club op 2 april de opening van hun grand flagshipstore in Antwerpen. Dit fysieke touchpoint markeert een strategische stap richting direct-to-consumer (DTC) excellence en biedt een immersieve omgeving voor hun zorgvuldig samengestelde seizoenscollecties.

Alicia Audrey: de kunst van de double-face mantel

In een sector die vaak geobsedeerd is door snelle schaalvergroting, blijft Alicia Audrey een schoolvoorbeeld van intentionaliteit. Door vast te houden aan een compacte operationele structuur en korte toeleveringsketens, focust het label zich exclusief op de double-face mantel. Dit kledingstuk vereist technisch meesterschap: twee lagen stof worden zodanig met elkaar verweven dat de afwerking aan de binnen- en buitenkant identiek is.

Credits: Alicia Audrey

De toewijding van het merk aan cashmere en wol resulteert in een product dat trends overstijgt en zich richt op het luxesegment, waar vakmanschap belangrijker is dan volume. Hun kracht ligt in unieke kleurencombinaties, met daarnaast uiteraard ook tijdloze opties, waardoor elke mantel een blijvende pijler in de garderobe vormt. Het is een oefening in slow fashion die boekdelen spreekt door kwaliteit in plaats van marketinglawaai.

Studio Clique: de hedendaagse edge

De reeks wordt gecompleteerd door Studio Clique, een label dat inspeelt op de behoefte aan veelzijdigheid in de moderne garderobe. Hun collecties fungeren als een stilistische brug en bieden “wardrobe heroes” die resoneren bij de stedelijke professional. Gekenmerkt door scherp snijwerk en verrassende silhouetten, vangt Studio Clique de esprit de corps van de Antwerpse modescène. Het is de perfecte synergie tussen Belgisch minimalisme en functionele chic, ontworpen voor hen die zich begeven op het snijvlak van creativiteit en commercie.

Credits: Studio Clique

Voor SS27 zet Studio Clique bovendien een volgende strategische stap met de opening van een dedicated Studio Clique-universe binnen Fashion Club 70, om retailers nog beter mee te nemen in het verhaal achter het merk en de collectie.

Het Fashion Club 70 ecosysteem

Deze labels maken deel uit van de vakkundig samengestelde stal van Fashion Club 70. Als in Antwerpen gevestigde powerhouse fungeert het agentuur als de drijvende kracht achter het commerciële succes van dit Belgische savoir-faire. Voor inkopers en modeprofessionals vertegenwoordigt dit portfolio de stabiele, veelzijdige toekomst van de hedendaagse markt. Ze bewijzen dat wanneer op erfgoed geïnspireerde kwaliteit samenkomt met een moderne retailstrategie, er een veerkrachtige merkidentiteit ontstaat die bestand is tegen elke seizoensgebonden verschuiving.