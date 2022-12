Belgisch schoenenmerk Morobé maakt stap naar kleding

Belgisch merk Morobé breidt uit met kleding, zo blijkt uit een persbericht. Het schoenenmerk lanceert namelijk een kledingcapsule.

De capsule collectie telt vier items: twee catsuits, een legging en een top. Alle items zijn bedrukt met het Morobé-logo. De kledingstukken zijn in beperkte oplage beschikbaar. Prijzen liggen tussen de 200 en 450 euro. De items zijn verkrijgbar in de Morobé winkel in Knokke en online bij het merk.

Het uitgangspunt voor de collectie waren de schoenen van het merk Morobé, specifiek de Leila laars. De capsule collectie wordt omschreven als ‘opvallend en tegelijk elegant, speels en toch gesofisticeerd, eigentijds en even tijdloos’.