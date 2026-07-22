Sieradenlabel Tweek Eek bouwt ‘afvalhuis’ vol juwelen voor de Parijse modeweek

Voor de aankomende editie van de vrouwenmode op Paris Fashion Week (Spring/Summer) steekt het Nederlandse sieradenmerk Tweek Eek de handen diep in de zakken. Via een persbericht kondigt het de bouw van een installatie aan, gemaakt van oud constructiebouwmateriaal. Armbanden, ringen en kettingen zijn eveneens uit industrieel restmateriaal gesneden.

In de voetsporen van hun beroemde vader Piet Hein Eek hebben de tweelingzussen achter het merk leren produceren met restmaterialen en niet-conventionele industriële technieken uit Nederland.

Het project is een samenwerking met kunstenaars en ontwerpers uit Nederland, Korea en Frankrijk, volledig geconstrueerd uit industrieel restmateriaal van VDL Groep, een materiaalleverancier uit Eindhoven. In Parijs komt een ‘totaalinstallatie’ te staan, een soort gesamtkunstwerk, of in modejargon een ‘experience’, met meubels, verlichting, servies en objecten. Platen, persingen en afdrukken die ooit onderdeel waren van vrachtwagens en industriële productielijnen krijgen een nieuwe bestemming als wanden, meubels, verlichting en objecten.

Maar natuurlijk gaat het ook om de nieuwe sieraden die er gepresenteerd worden, als een soort museumstukken. Die zijn gemaakt van vervormde industriële buizen en hebben volgens de ontwerpers zelf een ‘futuristische uitstraling’. In de nieuwe collectie is bovendien meer aandacht voor mannensieraden.

Tweek Eek werd in 2019 opgericht door de in Eindhoven woonachtige zussen Roos en Geertje Eek. Designs voor kettingen, armbanden, ringen en oorbellen zijn geprijsd voor het middensegment. In veel gevallen kunnen ze ook worden gepersonaliseerd. Het merk ligt bij multibrandstores en is online te koop.