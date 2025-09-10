Belgisch sneakermerk SJ lanceert Mini Me-collectie

Matchen tussen ouder en kind: Belgisch sneakermerk SJ maakt het nu mogelijk. Het merk lanceert namelijk een Mini Me-collectie voor het SS26-seizoen, zo is te lezen in een persbericht.

De sneakermodellen Icon, Legend en Spike zijn nu beschikbaar in kindermaten. De kinderschoenen zijn wel aangepast voor kindervoeten. Denk aan elastiek, ritsen en klittenband. De prijzen voor kinderschoenen liggen tussen de 44,95 en 49,95 euro.

“Bij SJ geloven we dat schoenen stijl en comfort moeten combineren. Met Mini Me brengen we deze filosofie naar het hele gezin”, aldus Thomas Vulliez, algemeen directeur SJ, in het persbericht.